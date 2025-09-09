Onana, il passaggio dal Manchester al Trabzonspor è un colpo da maestro: si raddoppia lo stipendio

Il trasferimento di Andre Onana dal Manchester United in Turchia ha suscitato più di una sorpresa. Solo nel 2023 gli inglesi lo pagarono 57 milioni all’Inter, oggi è al Trabzonspor in prestito secco. Ma l’operazione è stata un capolavoro per le finanze del portiere: è riuscito a farsi raddoppiare lo stipendio.

Anche se il calciomercato si è già concluso per gran parte dei principali campionati continentali, il Turchia le trattative restano aperte fino a venerdì 11 e non mancano i colpi a sorpresa. Come il trasferimento di Andre Onana, ex portiere dell'Inter che ha fallito la sua avventura al Manchester United: è stato concluso l'accordo col Trabzonspor, club di prima divisione turca, che lo ha preso in prestito secco fino a fine stagione. Una trattativa che ha suscitato scalpore, indicando in Onana uno dei principali flop a livello internazionale. Non certo sul fronte finanziario: il nazionale camerunense ha infatti strappato un nuovo ingaggio con un colpo da maestro: avrà lo stipendio raddoppiato.

Onana, l'ultimo flop costa il posto al Manchester United

Istanbul val bene un prestito. Così deve aver pensato il 29enne portiere camerunense Andre Onana che ha scelto di cambiare aria, lasciando Manchester e la Premier dopo una stagione particolarmente difficile: declassato nelle gerarchie dove è stato superato dal neo acquisto, il belga Senne Lammens, ha giocato una sola partita in questa stagione, nella disastrosa eliminazione dello United in Coppa di Lega, ad opera del Grimsby Town, un club di serie D4 inglese. Così la scelta della dirigenza: trasferirlo altrove sfruttando gli ultimi pertugi della finestra di mercato estivo.

Onana al Trabzonspor in prestito secco: nel 2023 lo United lo pagò 57 milioni

Sono stati così presi immediati contatti con il Trabzonspor, che stava per vendere il suo portiere Ugurcan Cakir al Galatasaray, e l'accordo per il prestito di Onana è progredito rapidamente ben prima della chiusura della finestra di mercato, prevista venerdì 11. Lo United lo aveva già messo sul mercato, fallendo di poco il trasferimento al Monaco per 30 milioni, poi l'interesse dalla Turchia che il club inglese non si è lasciato sfuggire, pur avendo pagato Onana solamente nel 2023 ben 57 milioni di euro all'Inter.

Onana in Turchia con lo stipendio raddoppiato: guadagnerà 15 milioni

Proprio a proposito di soldi e cifre, se è vero che Onana viene ad oggi considerato uno dei maggiori fallimenti dei red devils, è altrettanto vero che il portiere è riuscito a cavare dal cilindro il classico coniglio: grazie ai bonus e alle commissioni di ingaggio, il portiere si vedrà raddoppiare il proprio stipendio fino al prossimo giugno 2026, passando dagli attuali 7 ai 15 milioni di emolumenti.