Ollie Watkins sapeva già tutto: “Ho detto a Palmer tu fai l’assist, io porto l’Inghilterra in finale”

A cura di Alessio Morra

L'Inghilterra ha raggiunto per la seconda volta consecutiva la finale degli Europei, che disputerà domenica 14 luglio contro la Spagna. Decisivi sono stati materialmente i cambi di Southgate e il gol di Ollie Watkins, che è diventato l'eroe degli inglesi e ha fatto sì che le sostituzioni del c.t. siano state decisive e soprattutto ha reso reale quello che aveva dichiarato all'amico Palmer prima di entrare in campo.

Inghilterra-Olanda 2-1, Watkins spacca la semifinale

La litania è sempre la stessa: gli inglesi non vincono mai, finirà come al solito, perderanno presto anche stavolta. Ma i calciatori di Southgate oltre a essere forti hanno carattere, un grande carattere,, dopo aver vinto ai supplementari con la Slovacchia e ai rigori con la Svizzera, hanno piegato l'Olanda con un gol al 90′ di Ollie Watkins che è entrato e dopo nemmeno dieci minuti ha realizzato il gol vittoria. Southgate stavolta viene esaltato per aver indovinato i cambi, in entrata e in uscita. Watkins si prende la copertina segnando appena il quarto gol della sua carriera in nazionale.

Watkins aveva già ‘visto' tutto e aveva predetto il gol a Palmer

Al termine dell'incontro era ovviamente raggiante il bomber dell'Aston Villa che aveva un sorriso a trentadue denti, ricordando le ultime settimane, ma anche in realtà tutta la sua carriera: "Aspettavo quel momento da settimane. C'è voluto molto duro lavoro per arrivare dove sono oggi. Sono deliziato".

Poi, però, ha spiegato di aver detto a Cole Palmer, subentrato assieme a lui (per Kane e Foden), che avrebbe fatto gol con un suo assist. Detto, fatto. Clamoroso, considerata anche la portata dell'evento: "Giuro sulla mia vita, e su mio figlio, di aver detto a Cole Palmer che oggi mi avrebbe fatto un assist e avrei segnato. È la sensazione più bella di sempre. Ci sono state tante critiche ma siamo in finale e questo è l'importante. Andare sotto sembra rimetterci in moto. Abbiamo vinto in rimonta".