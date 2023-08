Olga Carmona trionfa ai Mondiali, poi scopre che suo padre è morto: glielo avevano tenuto nascosto Olga Carmona è stata colpita dal lutto familiare mentre giocava la finale mondiale contro l’Inghilterra, in cui ha segnato il gol decisivo per la Spagna. L’attaccante e capitana della nazionale iberica ha poi ricordato il padre: “Avevo la mia stella, mi hai permesso di conquistare qualcosa di unico”

A cura di Alessio Pediglieri

La Spagna ha trionfato nei campionati mondiali femminili riuscendo a conquistare il titolo in finale battendo l'Inghilterra 1-0. Olga Carmona è stata la grande eroina del trionfo della nazionale iberica, riuscendo a siglare il gol decisivo dello storico trionfo che ha regalato alle Furie rosse il primo titolo iridato. Ma per la giocatrice del Real Madrid, una serata da incorniciare e ricordare si è trasformata in un dramma personale subito dopo i festeggiamenti: durante la finale, infatti, ha perso il padre.

Il classico fulmine a ciel sereno che ha squarciato la felicità della 23enne attaccante di Siviglia, spazzandole via il sorriso in una notte che sarebbe potuta restare straordinaria, per accettare la più dura delle realtà, la scomparsa del padre. Una notizia che ha sconvolto l'ambiente spagnolo già scosso dalle gesta inopportune del presidente Rubiales, che è arrivata nell'immediato post vittoria in finale, confermata da una nota ufficiale della Federcalcio spagnola che ha rivolto immediate condoglianze a Carmona: "La @RFEF è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo"

L'improvvisa scomparsa del genitore è arrivata durante la partita contro l'Inghilterra in cui Carmona è stata autentica protagonista, decisiva con la rete siglata al 29′. Nessuno le aveva però voluto comunicare il lutto familiare se non solamente dopo la conclusione della finale, dei festeggiamenti e delle relative dichiarazioni post gara. La mancata consapevolezza di quanto accaduto si era manifestata anche nella dedica che la stessa Carmona aveva rilasciato dopo il trionfo iridato, regalando il proprio gol alla madre scomparsa di una sua amica spiegando la presenza del nome "Merchi" mostrato sotto la divisa subito dopo la rete.

L'attaccante, e capitana della Spagna, ha saputo del proprio dramma successivamente e ha condiviso un amaro messaggio sul suo account Twitter: "E senza saperlo avevo la mia stella prima dell'inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che hai ho guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà."