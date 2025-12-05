Ola Aina è in difficoltà: “Mi sto sentendo con la fidanzata di un altro calciatore. Lei ricambia”

La confessione di Ola Aina nel corso di un programma trasmesso in rete ha fatto tanto rumore in Inghilterra. L'esterno sinistro ex Chelsea che in Italia abbiamo conosciuto quando militava nel Torino, è stato ospite di Channel 4 Savage Kids and Agony Aunties. Si tratta di un format molto popolare in cui un gruppo di donne e bambini cercano di aiutare le celebrità a risolvere i loro problemi. Ola Aina oggi ha 29 anni e milita nel Nottingham Forest e a un certo punto dell'intervista ha spiazzato tutti rivelando di essere costantemente in contatto con la compagna di un'altra stella del calcio.

Il giocatore ha infatti spiegato: "Il mio dilemma è che mi trovo in una fase di contatto e conoscenza con la ragazza di un altro giocatore". La sua risposta ha lasciato tutti senza parole prima che gli venisse chiesto per quale squadra giocasse l'altro calciatore. Ola Aina senza pensarci su due volte ha risposto: "Non posso rivelarlo" spiegando che i contatti sono frequenti e vanno avanti da qualche settimana. Dopo aver risposto ad altre domande Ola Aina ha affermato: "So che ricambia le mie attenzioni".

A questo punto il format, dopo una serie di domande, prevede che appunto vengano dati consigli al giocatore per prendere la migliore decisione possibile. Esortato ad approfondire ciò che aveva appena rivelato Ola Aina ha insistito dicendo che la donna in questione desidera stare con lui più del suo attuale fidanzato. E così una delle donne presenti ha pensato bene di spiegargli quale possa essere la migliore soluzione possibile in questo momento. Un comportamento adatto alla situazione: "Penso che tu debba semplicemente ammettere le tue responsabilità nei confronti di quel ragazzo – ha detto una delle donne presenti -. Devi essere onesto e dire:

‘Senti, stavo cercando di rimorchiarla. Avrebbe dovuto respingermi e invece non l'ha fatto'." Allo stesso tempo Ola Aina è stato poi severamente rimproverato da un'altra donna presente per via del suo comportamento: "Figliolo, ti consiglio di mostrare un po' di integrità. Non fare il furbo." L'ex esterno del Torino alla fine ha seguito il loro consiglio e si è ripromesso di aggiornarle su come andrà avanti la cosa. Il giocatore si sta attualmente riprendendo a causa di un infortunio al bicipite femorale a settembre. Non è previsto il suo rientro prima dell'inizio del 2026. Finora Ola Aina ha collezionato solo tre presenze in Premier League, giocando un totale di 270 minuti.