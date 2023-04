Ogni volta che fa gol Nkunku gonfia un palloncino e lo fa scoppiare: il motivo è commovente L’attaccante francese del Lipsia ha un modo molto particolare di esultare. Ha ripetuto quel rituale anche dopo la rete siglata nell’ultimo turno di Bundesliga contro l’Hoffenheim.

La particolare esultanza dell’attaccante del Lipsia, Nkunku, è dedicata al figlio.

Christopher Nkunku lo ha fatto ancora una volta. L'attaccante francese del Lipsia ha un modo molto particolare di esultare dopo un gol. Ha ripetuto quel rituale commovente per la motivazione che c'è dietro anche dopo la rete siglata nell'ultimo turno di Bundesliga contro l'Hoffenheim: urlo liberatorio, abbraccio coi compagni di squadra poi a un certo punto si china e prende qualcosa dai calzettoni.

Cos'è quell'oggetto rosso che nasconde nella divisa? È un palloncino. Ci soffia dentro, lo gonfia, allarga le braccia e alza la testa verso il cielo. Ha un momento di raccoglimento e sembra rendere grazia, in realtà sta dedicando quel gesto a una persona speciale: è il figlioletto. È una specie di segnale: come se da lontano il papà dicesse al bimbo "sei nei miei pensieri, sempre". Chi gioca con lui, lo sa. Chi ancora si stupisce, resta a bocca aperta quando viene a conoscenza della ragione di quella celebrazione.

La celebrazione speciale dell’ex punta del Paris Saint–Germain.

Il gol odierno è il 13 in campionato (il 18° in assoluto considerando tutte le competizioni) per la punta che ha vissuto una stagione travagliata per gli infortuni. Rottura del legamento collaterale poi della fibra muscolare: due brutti colpi che non ne hanno fiaccato lo spirito. Ecco perché tornare a fare festa per aver gonfiato la rete ha un valore importante a livello personale: è dolcissimo, per il rapporto con il figlio; è una liberazione dai cattivi pensieri e dalle difficoltà che lo hanno accompagnato in questi mesi.

L’attaccante della squadra tedesca decisivo contro l’Hoffenheim.

L'ex stella del Paris Saint-Germain ha ripetuto in altre occasioni la celebrazione col palloncino: se n'è resto protagonista per la prima volta contro lo Shakhtar Donetsk, a corredo di un match di Champions disputato a novembre scorso. Terminato l'incontro con il club ucraino, ha confermato nel corso delle interviste il motivo per cui esulta in quel modo: "Il palloncino? Era per mio figlio. Gli piacciono e allora quando segno dedico il gol a lui così".

Quella attuale potrebbe essere l'ultima stagione di Nkunku con la maglia del Lipsia. Secondo le ultime notizie, nella prossima estate dovrebbe indossare la maglia del Chelsea, con il quale ha firmato un pre-contratto: l'accordo è stato già siglato in base a una cifra di 60 milioni di euro. Cosa potrebbe metterlo in discussione? La stagione tremenda dei Blues che, fuori dalla Champions, dovranno fare un po' di conti in rosa.