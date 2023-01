Offerta da due milioni e mezzo per Messi e Ronaldo: è il biglietto più costoso al mondo Un uomo d’affari saudita ha lanciato un’offerta record di due milioni e mezzo di euro per assistere alla partita tra una All-Star saudita, formata da giocatori di Al-Hilal e Al-Nassr; con il PSG e incontrare Cristiano Ronaldo e Messi.

A cura di Vito Lamorte

La gara amichevole che giovedì 19 gennaio si giocherà tra l'All-Star saudita formata da giocatori di Al-Hilal e Al-Nassr e il Paris Saint-Germain a Riyadh potrebbe essere l’ultimo incrocio diretto fra Cristiano Ronaldo e Messi. Un evento da non perdere, per il quale il governo saudita ha lanciato un'asta che scadrà martedì 17 e mette in palio la possibilità, fra le altre cose, di incontrare i due fenomeni al termine della partita.

L'uomo d'affari saudita Mushref Al-Ghamdi si è lanciato nell'offerta record di due milioni e mezzo di euro per un ottenere un biglietto di questo premio denominato "Beyond Imagination": il direttore generale del gruppo immobiliare AqarOne sta per portarsi a casa questo speciale concorso con un prezzo da guinness e avrà la possibilità di partecipare alla cerimonia della squadra che si aggiudicherà il match ed entrare in entrambi gli spogliatoi per conoscere i giocatori.

Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al–Nassr

Si tratta di un appuntamento che in Arabia Saudita sentono molto e potrebbe essere davvero un'occasione speciale, visto che potrebbe coincidere con l'esordio di CR7. Il 37enne ha firmato con l'Al-Nassr un contratto da quasi 200 milioni di euro all'anno fino al 2025 ma è stato costretto ad aspettare per scendere in campo per vari motivi.

Il primo va ricercato nella presenza di troppi stranieri nel suo club e poi perché il calciatore portoghese aveva una squalifica di due partite dai tempi del Manchester United, che faceva riferimento alla triste vicenda del telefono rotto di un tifoso dello scorso aprile.

Ronaldo ha guardato la partita dalla cyclette ma dovrebbe scendere in campo contro il PSG e dovrebbe incontrare Messi per la prima volta dopo due anni: l'ultima voi che i due si sono ritrovati faccia a faccia la Juventus di Ronaldo vinse in casa del Barcellona 3-0 in Champions League.

I due hanno dato vita al duello più bello e intenso della storia del calcio e questa di Riyadh potrebbe essere l'ultima volta che si ritroveranno uno di fronte all'altro, nonostante le continue voci di un trasferimento della Pulce in Arabia.

Nei giorni scorsi nello store dell'Al Hilal è apparsa una maglia di Messi e in tanti hanno iniziato a fare delle ipotesi: il duello con Cristiano Ronaldo riparte nel campionato arabo o si tratta di una provocazione? Anche per questo motivo l'asta è diventata una cosa molto seria in Arabia Saudita.