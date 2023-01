La maglia di Messi allo store dell’Al Hilal: riparte il duello con Cristiano Ronaldo o provocazione? Una maglia di Messi è apparsa nello store dell’Al Hilal nelle scorse ore: il duello con Cristiano Ronaldo riparte in Arabia Saudita o si tratta di una provocazione?

A cura di Vito Lamorte

Il calcio mondiale sta vivendo il passaggio di un'era. La Coppa del Mondo 2022 sembra averci fatto vivere un momento di cambiamento e un passaggio di consegne tra gli uomini che hanno dominato negli ultimi 10/15 anni e i nuovi riferimenti del mondo pallonaro.

Negli ultimi giorni, dopo che l'attenzione dalla vittoria dell'Argentina in Qatar è scemata per lasciar spazio nuovamente ai tornei nazionali, a fare capolino sono state le notizie di calciomercato. Il primo colpo su cui si sono accesi i riflettori in maniera importante è quello che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo: il cinque volte Pallone d'Oro si è trasferito all’Al Nassr ha dato nuova luce ad un campionato che viene poco considerato dalle nostre parti.

Il fuoriclasse lusitano ha cercato in tutti i modi di restare in Europa per la fase finale della sua carriera ma nessun top club ha voluto fare un passo avanti dopo quanto accaduto a Manchester e così CR7 si è trasferito in Arabia, dove avrà un ruolo da ambasciatore anche dopo la fine del contratto da calciatore in vista dell'assegnazione dei Mondiali del 2030.

Nelle scorse ore, secondo quanto riportato dal quotidiano arabo Al-Khaleej, l'Al-Hilal, ovvero la squadra più titolata del campionato saudita, avrebbe offerto un contratto milionario a Lionel Messi e far indossare alla Pulce la maglia della squadra che ha vinto l'ultimo torneo nazionale.

Nelle scorse settimane si è parlato di un accordo di massima tra il numero 10 della Seleccìon campione del mondo e il PSG ma nelle scorse ore nello store ufficiale proprio dell’Al-Hilal è stata esposta e messa in vendita la maglietta di Messi con il numero 10.

Nelle scorse ore si è parlato di una possibile amichevole tra il club arabo e il Paris in gennaio ma, allora, perché mettere in vendita una maglia col nome del miglior giocatore dell'ultimo Mondiale nel proprio store?

Che sia possibile un nuovo derby tra i due? Si tratta di un indizio di mercato o di una semplice provocazione? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Al momento questa ipotesi appare davvero complessa ma nel mondo del calcio abbiamo imparato che non bisogna mai dare nulla per scontato.