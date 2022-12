Cristiano Ronaldo è dell’Al Nassr ma potrebbe affrontare di nuovo Leo Messi: la sfida può continuare Cristiano Ronaldo ha firmato un ricchissimo contratto con l’Al Nassr e così ha lasciato il calcio europeo e la possibilità di giocare in Champions League. Ma CR7 nel 2023 potrebbe sfidare comunque Leo Messi.

A cura di Alessio Morra

Con la firma per l'Al Nassr Cristiano Ronaldo è uscito di scena. Non gioca più in uno dei cinque principali campionati europei, come ha fatto per una vita (Premier League, Liga e Serie A) ed è fuori dalle coppe europee, principalmente dalla Champions League il suo terreno di caccia preferito. Una scelta che ha creato tante discussioni, ma che è figlia molto probabilmente anche con una proposta irrinunciabile a livello economico per il portoghese. Il rammarico di non poter più vedere CR7 in Champions c'è negli appassionati, ma all'orizzonte sembra avvicinarsi, sorprendentemente, una nuova sfida contro Leo Messi, la sua nemesi.

Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono stati i due calciatori più forti al mondo per quindici anni, hanno dominato, hanno vinto e di più. Le loro sfide sono sempre state sentitissime, soprattutto quelle ai tempi di Real Madrid e Barcellona. In molti speravano che lo show down decisivo ci sarebbe stato ai Mondiali, in parecchi sognavano una finale tra Argentina e Portogallo. Ma in Qatar si è avuta una risposta definitiva all'annosa domanda su chi era più forte tra Messi e Ronaldo. Leo ha vinto da protagonista, da trascinatore, CR7 ha sbagliato ogni mossa e ha perso pure il posto in squadra, litigando con alcuni compagni e con l'allenatore.

Messi vs Ronaldo per l'ultima volta si è vista nella Champions League 2020 – 2021, quando la Juve al Camp Nou andò a vincere 3-0 contro il Barcellona. Messi vide il portoghese realizzare una doppietta. Poi nessun altra sfida tra i due. Ma nel 2023 sullo stesso campo di calcio potrebbero esserci Messi e Ronaldo, e pure Mbappé. Perché secondo quanto riferito dal giornalista saudita Achraf Ben Ayad a gennaio si potrebbe disputare una gara amichevole tra il Paris Saint Germain e l'Al-Nassr.

L'idea è quella di un triangolare, pure con l'Al-Hilal da disputare il 19 gennaio che darebbe la possibilità a Ronaldo di giocare una sfida di lusso, contro il suo rivale di sempre, fresco campione del mondo, ma pure contro Mbappé. In un match che potrebbe, chissà, essere l'ultimo tra Messi e Ronaldo.