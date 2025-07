Odegaard riceve il trofeo della Tridentity Cup dopo aver battuto il Milan: ma non sa che farsene

L'Arsenal ha sconfitto il Milan nel match giocato a Singapore: è bastato un gol di Bukayoko Saka per battere i rossoneri almeno entro i minuti regolamentari prima che i rigori – per un accordo tra allenatori così da garantire maggiore spettacolo a prescindere dall'esito – ribaltassero il risultato del campo. Ma non è stata questa l'unica particolarità dell'incontro, il gesto fatto da Martin Odegaard e la reazione contestuale dei compagni di squadra al momento della foto dopo la premiazione della "Tridentity Cup".

Il capitano dei Gunners proprio non se la sente di alzare il trofeo al cielo in segno di successo, un atteggiamento che non è passato inosservato soprattutto per la sufficienza con la quale, una volta ricevuto il premio, lo ha appoggiato per terra solo perché gli inglesi dovevano posare per la foto di rito. Ma l'impressione, a giudicare anche delle espressioni del viso, è che se avessero potuto sarebbero andati sotto la doccia evitando quel cerimoniale.

Odegaard riceve il trofeo della Tridetity Cup ma non sa che farsene

Allo stadio nazionale di Kallang c'erano circa ventimila spettatori ad assistere a quel test che ha un valore economico importante, non altrettanto dal punto di vista sportivo in particolare durante questo periodo in cui le formazioni sono ancora in fase di rodaggio per la preparazione alla prossima stagione agonistica. Il comportamento quasi disinteressato di Odegaard è il riflesso di questa situazione. Chi ha assistito alla premiazione non ha potuto non farci caso: è stato tutto molto meccanico. Stretta di mano, scatto di rito del capitano poi altro clic con il gruppo e via… tutti negli spogliatoi senza intrattenersi più di tanto.

Leggi anche Il video di Leao e Chukwueze subito dopo gli allenamenti di Allegri al Milan: non riescono a parlare

Cosa ha fatto Odegaard? Essendo il capitano i riflettori erano puntati tutti su di lui: ha preso la coppa e l'ha messa per terra, dinanzi ai compagni che erano in posa. Chi si aspettava che l'avrebbe sollevata almeno per salvare le apparenze è rimasto deluso. E pochi attimi dopo il clic c'è stato subito il rompete le righe.

Le prossime amichevoli del Milan dopo l'Arsenal

L'amichevole con l'Arsenal è stata la prima di una serie di incontri che verranno disputati fino al prossimo 10 agosto. Sugli scudi è finito Torriani, il giovane portiere rossonero che ha parato ben tre rigori ed è stato autore anche di una bella parata. Sabato 26 luglio il Milan disputerà un'altra amichevole contro un'inglese, questa volta è il Liverpool. Di seguito il calendario dei prossimi test in programma:

Sabato 26 luglio, ore 20:30 Liverpool – Milan

Giovedì 31 luglio, ore 12:20 Perth Glory – Milan

Sabato 9 agosto, ore 15:00 Leeds – Milan

Domenica 10 agosto, ore 16:00 – Chelsea – Milan