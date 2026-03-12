Ochoa nella storia quasi per caso: può ritrovarsi al suo sesto Mondiale col Messico per un infortunio

Nessuno nella storia del calcio ha mai preso parte a 6 edizioni dei Mondiali in maniera consecutiva. Eppure nel 2026 il messicano potrebbe entrare nella storia davvero. Guillermo "Memo" Ochoa ha partecipato a 5 edizioni dei Mondiali (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) con il Messico, eguagliando il record storico. È uno dei pochi calciatori ad aver raggiunto questo traguardo, condividendo il primato con leggende come Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal e Rafa Márquez. Di questi, solo Messi e CR7 sono ancora in attività e chiaramente, se convocati, potrebbero prendere parte con lui a questo capitolo di storia.

Ma se per l'argentino e il portoghese la partecipazione ai Mondiali sembrava quasi scontata non si può dire lo stesso di Ochoa. Ex portiere anche della Salernitana, oggi il messicano ha 40 anni ma gioca ancora, a Cipro nel Limassol, anche se è fuori dal giro della nazionale dal novembre 2024. Il Messico è qualificato di diritto al Mondiale come paese ospitante e per lui il caso ha voluto che l'infortunio di uno dei portieri indicati per far parte dei convocati gli aprisse le porte per un'insperata convocazione.

Ochoa è stato anche portiere della Salernitana.

In fondo Ochoa ci ha sempre sperato e forse anche per questo non ha voluto smettere di giocare cullando il desiderio probabilmente di chiudere la carriera con ben 6 Mondiali alle spalle nel torneo organizzato nel proprio paese. Tutto può diventare realtà per via dell'infortunio di Luis Ángel Malagón indicato come futura stella del Mondiale e della nazionale messicana. Uno stop che ha destato preoccupazione poiché il portiere del Club América ha lasciato il campo in barella dopo un problema che, secondo i primi referti medici, potrebbe essere correlato al tendine d'Achille. Questo tipo di infortunio di solito comporta lunghi periodi di recupero che possono durare diversi mesi.

Con la Coppa del Mondo così vicina al calendario, qualsiasi interruzione prolungata dall'attività agonistica mette inevitabilmente in dubbio la continuità del coinvolgimento di un giocatore nel progetto. Ed è qui che riemerge il nome di Guillermo Ochoa. Se l'infortunio di Malagón dovesse prolungarsi o compromettere il suo percorso agonistico, la logica potrebbe favorire proprio un portiere abituato a situazioni di forte pressione. In lizza per quel posto però ci sono anche Raúl “Tala” Rangel del Chivas, Carlos Acevedo de La Laguna, Julio González, Carlos Moreno e Rodolfo Cota. La decisione finale dipenderà dal progetto sportivo dello staff tecnico guidato da Javier Aguirre.