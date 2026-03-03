Nyom aspetta il trionfo in casa del Real e va dritto da Vinicius: la vendetta si consuma in panchina

Allan Nyom non aspettava altro. L'impresa del suo Getafe sul prestigioso campo del Real Madrid gli ha permesso di prendersi una bella rivincita nei confronti di Vinicius. Dopo il clamoroso 0-1 del Bernabeu il difensore camerunense che era rimasto in panchina si è avvicinato al suo vecchio nemico per prenderlo in giro scatenando un piccolo parapiglia.

Nyom si vendica di Vinicius dopo il tonfo del Real Madrid

La tensione era già molto alta perché i calciatori del Getafe durante la partita si sono scagliati a più riprese contro l'attaccante avversario reo di atteggiamenti considerati provocatori. Dopo il successo, Nyom si è alzato dalla panchina ed è andato ad esultare nei pressi di Vinicius che ovviamente non l'ha presa benissimo e ha iniziato a reagire. Il giocatore del Getafe ha continuato ad urlare qualcosa in direzione del brasiliano, prima di essere allontanato. Anche il padrone di casa ha ricevuto lo stesso trattamento, con il tecnico ospite José Bordalás che si è messo in mezzo.

Perché Nyom si è vendicato di Vinicius, il ricordo dell'andata

Insomma non tira una bella aria tra le parti, anche perché ci sono dei precedenti. Precedenti che hanno incendiato gli animi portando a questa situazione. Bisogna tornare indietro infatti ad inizio stagione, nel confronto valido per l'andata ad ottobre 2025. In quell'occasione Nyom fu protagonista di un curioso episodio: entrato a gara in corso nel finale, venne espulso dopo meno di un minuto per un fallo proprio su Vinicius. La beffa oltre al danno perché il brasiliano non contento prese anche in giro la panchina avversaria con le parole "Gran bel cambio". Situazione che generò anche in quell'occasione un principio di rissa.

Juan Iglesias difensore del Getafe fu sibillino e perentorio rivolgendosi a Vinicius: "Ecco perché tutto il mondo ti odia…". Un modo diretto per spiegare quanto la stella del Real Madrid non faccia molto per risultare simpatico.