Nuovo malore per Gudelj, sviene in campo durante la partita: aveva già subito un arresto cardiaco Il terzino a marzo subito un arresto cardiaco durante una gara che lo ha costretto a impiantare un defibrillatore sottocutaneo. Contro il Melilla è svenuto di nuovo, ma le sue condizioni non preoccupano.

Dopo il suo atteso ritorno nel mondo del calcio Dragisa Gudelj ha fatto restare ancora una volta tutti con il fiato sospeso: il giocatore del Cordoba ha subito un nuovo attacco cardiaco mentre era in campo, accasciandosi al suolo durante la partita contro il Melilla.

Per il serbo purtroppo non si tratta della prima volta. Il 25 marzo il difensore era crollato improvvisamente al suolo mentre giocava, facendo spaventare tutto il pubblico presente sugli spalti. Per riprendersi dal malore era servito l'intervento dei paramedici che lo hanno rianimato per diversi minuti, prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale in ambulanza.

Per i media spagnoli si era trattato di un arresto cardiorespiratorio, una condizione che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento per impiantare un defibrillatore cardiaco sottocutaneo per consentirgli di giocare. È un caso analogo a quello di Christan Eriksen, l'unico modo per permettergli di riprendere la carriera senza pericolo.

Nove mesi dopo quei momenti di grande apprensione è accaduto di nuovo: Gudelj era in campo quando all'improvviso è caduto per terra, ma questa volta si è rialzato subito, accusando vertigini e un grande senso di confusione. Poi è uscito dal campo sulle sue gambe, accompagnato ovviamente dall'ovazione del pubblico.

Subito dopo la partita dal Cordoba hanno confermato che sta bene, è in osservazione in ospedale e presto tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Una notizia splendida che fa tirare a tutti un grande sospiro di sollievo: il defibrillatore impiantato sotto pelle ha fatto il suo lavoro e ha salvato la vita di Gudelj, evitandogli un nuovo calvario come quello che ha dovuto attraversare lo scorso marzo.

"Non entreremo nei dettagli medici. Dragi Gudelj sta bene e dovrebbe tornare con il gruppo a Cordoba", ha aggiunto Iván Ania, allenatore del club andaluso."Gudelj sta bene, è stato un grande spavento ma con un bel finale. È stato sempre cosciente. Ora potrebbe tornare con noi nel viaggio di ritorno".