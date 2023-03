Paura per Gudelj, crolla in campo per un malore e poi si riprende: decisivo l’intervento dei medici Sono stati momenti di puro terrore in Spagna nel corso della gara di Primera División RFEF, tra Cordoba e Racing Ferrol. Dragis Gudelj, difensore della formazione di casa è crollato improvvisamente in campo per un malore dopo 11 minuti dall’inizio della partita. Si riprende dopo il tempestivo intervento dei medici.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sono stati momenti di puro terrore in Spagna nel corso della gara di Primera División RFEF, (la terza serie spagnola ndr) tra Cordoba e Racing Ferrol. Dragis Gudelj, difensore della formazione di casa è crollato improvvisamente in campo per un malore dopo 11 minuti dall'inizio della partita. Subito tanta paura per i presenti allo stadio, per i compagni di squadra e gli avversari. Il giocatore è stato immediatamente soccorso dal tempestivo intervento dei medici che l'hanno rianimato per vari minuti. Il dramma vissuto in quei momenti dai presenti era tanto e lo stadio era completamente in silenzio in attesa di capire cosa stesse accadendo.

Improvvisamente il giocatore serbo si rialza con le proprie gambe sommerso dall'applauso di sollievo del pubblico e viene però accompagnato in barella all'interno di un'ambulanza che nel frattempo aveva fatto il suo ingresso in campo. Nelle immagini trasmesse dalle tv spagnole si vede il giocatore a un certo punto alzarsi in piedi dalla barella per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. Addirittura voleva rientrare in campo ma questo i medici gliel'hanno negato. Il giocatore in questo momento è in ospedale e sotto osservazione mentre la partita è stata definitivamente sospesa dall'arbitro sul punteggio di 1-1.

Il giocatore, come si vede dalle immagini, riprende conoscenza accompagnato dal sospiro di sollievo anche dei telecronisti e di tutti i presenti. Vuole tornare in campo come a voler dire di stare bene ma sia i compagni di squadra che i medici lo invitano ad entrare in ambulanza per sottoporsi a tutte le cure del caso. "Le ultime notizie che abbiamo è che Dragi è in osservazione" ha scritto il Cordoba sul proprio account Twitter. Il terzino sinistro serbo è stabile in ospedale. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli si è trattato di un arresto cardiorespiratorio che gli ha fatto perdere i sensi per diversi minuti.

Il fatto è accaduto 11 minuti dopo l'inizio della partita, con le due squadre già sull'1-1. Gudelj, 25 anni, è il fratello di Nemanja, centrocampista del Siviglia. Le sue condizioni hanno preoccupato immediatamente tutti, anche lo stesso arbitro che ha sospeso immediatamente la partita rinviandola a data da destinarsi. Per la cronaca il Racing Ferrol era passato in vantaggio con Manzanara, mentre il Cordoba aveva pareggiato con Ledesma.

Ciò che conta però sono le condizioni di Gudelj che secondo quanto riporta il Cordoba sui suoi profili social ufficiali sono sotto costante osservazione. Il club ha voluto però ringraziare i medici che inevitabilmente hanno salvato la vita al giocatore: "Vorremmo ringraziare il nostro staff medico (dottori José Miguel Bretones, Antonio Escribano e Martín Luna), i nostri fisioterapisti Álex Rueda e Fran Plaza, l'assistenza di Los Ángeles de la Noche (1) per la loro rapida azione".