Medvedev colpito da epistassi: il tennista russo si corica in panchina ad Halle Daniil Medvedev ha interrotto la sua partita dei quarti di finale ad Halle contro l’americano Michelsen, andando a distendersi in panchina a causa di un’epistassi, in attesa dell’intervento medico. Il tennista russo ha poi vinto il match qualificandosi per le semifinali. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Daniil Medvedev ha superato i quarti di finale del torneo di Halle (che ha visto ieri l'eliminazione di Jannik Sinner per mano di Bublik), battendo in due set l'americano Alex Michelsen: 6-4/6-3 il punteggio finale di un match senza storia, durato meno di un'ora e mezza. Un piccolo brivido c'è stato nel corso del secondo set, quando il 29enne tennista russo non ha aspettato il cambio di campo per andare in panchina, coricandosi e chiedendo il timeout medico a causa di un'epistassi, ovvero un sanguinamento dal naso.

Emorragia dal naso per Medvedev ad Halle: il russo si stende in panchina

Medvedev, che è sceso al numero 11 in classifica dopo essere stato anche primo giocatore al mondo tre anni fa, aveva appena tolto il servizio a Michelsen portandosi 3-1 nel secondo set, quando le telecamere lo hanno inquadrato dirigersi in panchina e distendersi in attesa dell'arrivo dell'assistenza medica, soffiando e tamponandosi ripetutamente il naso con l'asciugamano.

Un problema non grave per il giocatore moscovita, che dopo il medical timeout ha potuto riprendere senza problemi la partita con Michelsen, chiudendola di lì a poco. Adesso in semifinale Medvedev affronterà il campione di casa Zverev, che ha battuto il nostro Cobolli: in ogni caso da lunedì prossimo rientrerà nella Top 10. Un buon viatico in vista di Wimbledon, che nelle ultime due edizioni lo ha visto arrivare in semifinale (sconfitto entrambe le volte da Alcaraz).

Quanto alla piccola emorragia dal naso, non è un problema nuovo per Medvedev: già a marzo di quest'anno il russo aveva patito un'epistassi simile durante la partita contro lo stesso Michelsen a Indian Wells e ancora in precedenza durante un match contro il tedesco Struff a Marsiglia. Niente di preoccupante per Daniil, che sta provando a rimettere assieme il suo gioco (e la sua testa) dopo che quest'anno non è riuscito a fare meglio delle due semifinali raggiunte proprio a Marsiglia e Indian Wells (e ora Halle).