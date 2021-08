Nuovo design e uno sguardo al passato: l’indiscrezione sulla terza maglia 2021-2022 dell’Inter Una maglia nera con una banda centrale di diversi colori, che ricorda la maglia di trasferta della stagione 1990/1991, e il nuovo logo del club che non mantiene la colorazione originale. Il sito footyheadlines.com conferma le indiscrezioni degli ultimi mesi sulla terza maglia 2021-2022 dell’Inter.

A cura di Vito Lamorte

La stagione 2021-2022 sta per iniziare e l'Inter è impegnatissima sul mercato. Il club nerazzurro dopo aver vinto lo Scudetto numero 19 nella scorsa stagione si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno senza tre pedine importantissime per la conquista del tricolore (Conte, Hakimi e Lukaku) ma i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per cercare di regalare a Simone Inzaghi una rosa all'altezza del blasone del club per quella che si prospetta come un'annata molto impegnativa sotto tutti i punti di vista.

Intanto arrivano alcune indiscrezioni sulla terza maglia che sarebbe stata ideata da parte della Nike per il club meneghino. Dopo la trama a serpente sulla prima e il serpente sulla seconda, ecco che l'ultima casacca potrebbe vedere una rivoluzione assoluta per l'Inter: secondo il sito specializzato footyheadlines.com la nuova terza divisa del club nerazzurro è basata su uno sfondo nero ma presenta vari colori sul pezzo (arancione, verde, giallo e blu) che formano una striscia orizzontale irregolare che richiama la maglia da trasferta della stagione 1990-1991. Anche la colorazione del logo della società cambia colore per la prima volta, risultando colorato di celeste nella parte esterna, di verde all'interno e di nero per le lettere Inter Milano. Una vera e propria rivoluzione sia dal punto di vista grafico che della colorazione.

Già lo scorso anno l'Inter aveva presentato la quarta maglia utilizzata, solo per qualche gara, che aveva suscitato inizialmente molte critiche ma che poi è stata venduta con buoni numeri tra i tifosi: anche in quel caso era un design che richiamava la divisa a marchio Umbro di fine Anni Novanta. Il club nerazzurro in quesi ultimi anni ha visto mutare spesso la sua "pelle" e i tifosi si stanno abituando a queste sorprese ogni volta che viene presentata una nuova maglia.

(in aggiornamento)