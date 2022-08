Non ha soldi per le figurine dei calciatori e allora le disegna: la fantasia di un bimbo di 8 anni Il racconto del papà: “Mi ha chiesto l’album dopo aver visto la pubblicità, ma sono tornato dal lavoro e ha detto che ne aveva già uno”. Era quello che aveva disegnato.

A cura di Marco Beltrami

La corsa in edicola, la soddisfazione di avere finalmente il pacchetto tra le mani, e poi la suspence al momento dell'apertura dello stesso. Le figurine dei calciatori hanno regalato e continuano a regalare emozioni uniche ad intere generazioni di tifosi e appassionati. "Ce l'ho, ce l'ho, mi manca", chi non ha pronunciato queste parole, con l'obiettivo di completare il suo album e regalarsi così una soddisfazione unica? Già completare l'album, fino all'ultima figurina e poter avere tra le mani le immagini dei propri idoli.

Un'impresa tutt'altro che semplice e che per qualcuno è diventata ancor più complicata. Stiamo parlando di un giovanissimo appassionato di calcio, che pur di collezionare le figurine dei suoi beniamini ha fatto ricorso alla sua immaginazione, superando tutti gli ostacoli. Joao Gabriel, è un bambino brasiliano di soli 8 anni che nutre una passione sconfinata per il pallone e di conseguenza per le figurine. In Sudamerica le piccole icone dei calciatori rappresentano ancora un fenomeno sociale molto forte: basti pensare che l'ultima collezione, quella delle figurine dei Mondiali del Qatar è popolarissima, con i giocatori della Seleçao ovviamente ricercatissimi.

Il bambino che ha disegnato l’album delle figure del Mondiale

Foto: Montagem/g1

Sui social e sui tabloid infatti spopolano video e racconti relativi a giovani collezionisti scatenati alla ricerca delle figurine mancanti, e protagonisti di reazioni davvero particolari, al momento dell'apertura dei pacchetti, di fronte alle immagini di Messi, Neymar e altri campionissimi del loro Paese. Emozioni che avrebbe voluto vivere anche il piccolo Joao che purtroppo però ha dovuto fare i conti con un ostacolo insuperabile, ovvero l'aumento del prezzo delle figurine. Una situazione che ha influito in maniera importante nella vendita, con tanti appassionati che non si sono potuti permettere di coltivare la propria passione.

Al momento il prezzo attuale di un pacchetto è di 4 real brasiliani, ovvero circa 80 centesimi di euro. Per completare un album servono circa 536 real, ovvero 105 euro. Una somma troppo alta per il papà di Joao Gabriel, Joao Teixeira, che lavora al mercato e ha un salario minimo che impone sacrifici costanti in famiglia. Il bambino non ha nessuna intenzione di smettere di sognare, e per questo non ha fatto drammi di fronte ai problemi economici della famiglia. Senza dire niente a nessuno, Joao Gabriel, ha creato lui stesso un album di figurine. Come? Disegnando ad uno ad uno tutti i calciatori.

Alcune immagini dell’album disegnato (Foto: Montagem/g1)

E il papà ai microfoni del portale g1 ha provato a raccontare l'emozione vissuta, quando si è ritrovato di fronte all'album disegnato dal figlio: "C'era un articolo sull'album dei Mondiali e lui diceva che lo voleva. Sono tornato dal lavoro e ha detto che ne aveva già uno. Quando sono andato a vederlo, mi ha spiegato cosa aveva disegnato". Impossibile trattenere la commozione: "Non c'è modo per non emozionarsi, la felicità è così forte che sono senza parole, per la sua creatività. Ha realizzato le figurine e ha messo il nome di ogni giocatori. Persino gli arbitri. Non potevo crederci". Una lezione per tutti.