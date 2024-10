Nocerino non è più l’allenatore del Miami: la squadra è ultima in classifica dopo quasi 30 sconfitte

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Nocerino non è più l'allenatore del Miami FC. L'ex centrocampista del Milan era stato ufficializzato come nuovo tecnico del club statunitense un anno fa, a novembre 2023. Da lì ha iniziato il suo percorso per preparare al meglio la stagione nella USL Championship (campionato di secondo livello del Nordamerica, gerarchicamente al di sotto della MLS) iniziata a marzo 2024. Un campionato che però, a giudicare dai numeri, è stato a dir poco disastroso. Il Miami FC è infatti ultimissimo a 11 punti con -29 lunghezze rispetto ad Hartford penultimo a quota 40. Numeri che certificano come il progetto tecnico targato Nocerino a Miami non sia stato dei migliori.

La nota del Miami FC che esonera Nocerino

"Dopo un'attenta riflessione, Nocerino si prenderà un periodo di aspettativa con effetto immediato fino alla conclusione della stagione 2024. Nocerino ha anche scelto di rifiutare la sua opzione del 2025 come capo allenatore dopo che lui e il Miami FC hanno raggiunto un accordo reciproco. L'attuale allenatore capo della USL Academy, Marcello Alves, ricoprirà il ruolo di allenatore capo ad interim per il resto della stagione 2024″. Questa la nota ufficiale del club sull'esonero di Nocerino che dunque lascia la panchina del Miami a sole 2 partite dal termine della stagione. Per questo tipo di campionato, secondo regolamento, non sono previste promozioni e retrocessioni.

I numeri della stagione del Miami FC con Nocerino allenatore

E pensare che l'avventura dell'allenatore italiano non era stata neanche così negativa dato che il Miami era stato in grado di vincere la prima sfida di campionato contro Colorado con il punteggio di 2-0. Questo accadeva a marzo 2024 prima del successo di aprile contro San Antonio 2-1. La terza vittoria di Miami è poi arrivata solo a settembre scorso con il punteggio di 1-0 contro Monterey. Nel mezzo il buio più totale con due pareggi in 32 partite e ben 27 sconfitte (28 se consideriamo anche il ko in coppa). Numeri negativi e impressionanti certificati anche dal dato relativo ai gol subiti che sono stati 78 con 25 realizzati.

Di certo qualcosa è andato storto nella gestione della squadra da parte di Nocerino che nel corso della sua carriera da allenatore dopo l'addio al calcio giocato ha allenato anche all'Orlando City nel 2020, dove viene nominato allenatore della selezione Under-15 e assistente-allenatore della formazione Under-17. Nel 2022 poi Nocerino viene nominato tecnico della formazione Primavera del Potenza prima di ricevere la chiamata del Miami FC a novembre 2023. Esperienza che si è di fatto conclusa a quasi un anno esatto dalla sua nomina.