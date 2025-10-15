Nicole Vernis è sparita da una settimana, la denuncia della Lazio: “Un fatto grave. È irreperibile”

Nicole Vernis è sparita da una settimana. La calciatrice della Lazio femminile ha deciso di allontanarsi senza il permesso del club: “È irreperibile, vedremo come risolverlo. È un fatto grave”.

Il caso di Nicole Vernis tiene banco in casa Lazio. Un autentico giallo quello che si è scatenato attorno al centrocampista statunitense della squadra Women biancoceleste che ha fatto perdere le proprie tracce. Il direttore sportivo della squadra femminile della Lazio, Raffaele Pinzani, parlando ai canali ufficiale del club ha spiegato: "Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi. È irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave".

Poi il dirigente biancoceleste ha aggiunto: "La situazione di Vernis è un problema ed ha arrecato un danno tecnico notevole poiché era una titolare su cui lavoravamo per farle avere un ruolo importante e ora non possiamo rimpiazzarla perché abbiamo il mercato chiuso". Di fatto, così come la squadra maschile, anche la compagine femminile dei biancocelesti è in piena emergenza a centrocampo dopo essere stata colpita da una serie di infortuni. La Vernis potrebbe essersi allontanata per tornare in America dalla famiglia, ma non è chiaro perché non abbia avvisato la società.

Vernis in azione contro la Roma nel derby.

Nicole Vernis era stata presa in prestito dal Lexington Sporting Club dopo aver militato con l’University of Florida e l’University of Georgia. La Lazio aveva fortemente puntato sulla calciatrice. Nella giornata di ieri però, guardando il profilo Instagram della calciatrice, si vede una story pubblicata dal suo account in cui la Vernis si mostra sorridente mentre si scatta un selfie. Il mistero si infittisce e sicuramente presto la Lazio riuscirà a raggiungere la calciatrice cercando anche di capire le ragioni della sua fuga.

Nicole Vernis in una story su Instagram.

La squadra di Grassadonia è attualmente a punteggio pieno dopo 2 turni e ha fortemente bisogno di Vernis che era stata titolare nei big match di Coppa con Napoli, Juventus e Roma aveva giocato da titolare anche l’esordio in campionato con il Como, prima di far perdere le proprie tracce. La calciatrice statunitense è dotata di un ottimo mancino ed è molto brava nell'inserimento in verticale. Insomma, una calciatrice di tutto rispetto che ora la Lazio cercherà di contattare per capire cosa sia successo e aggregarla di nuovo al gruppo.