Nico Paz via dal Como a gennaio, il Real Madrid vuole riportarlo in Spagna: gli costerà pochissimo

La permanenza di Nico Paz in Serie A potrebbe essere già finita. Il Real Madrid è intenzionato a esercitare il suo diritto di recompra per riportare in Spagna il giovane argentino, diventato leader assoluto del Como: proprio ieri ha segnato il quinto gol in campionato contro il Torino che lo ha fatto diventare capocannoniere, ma rischia di non concludere la sua stagione sulle sponde del lago. Da Madrid lo osservano come avevano già fatto in estate, ma questa volta potrebbero affondare il colpo già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da TycSport i Blancos vorrebbero esercitare il loro diritto di priorità sull'acquisto accogliendolo nuovamente in squadra il prima possibile. Possono farlo senza nessuna restrizione già nella prossima sessione di mercato, lasciando il Como senza il suo giocatore migliore e con un risarcimento piccolissimo, praticamente nulla rispetto alle cifre di mercato che ha raggiunto l'argentino.

Nico Paz scatenato dopo il gol al Torino

Il diritto di recompra del Real per Nico Paz

Quando è arrivato al Como tutti sapevano di questa eventualità ma il ritorno del giocatore del Real Madrid era previsto soltanto alla fine di questo campionato. Invece dalla Spagna sembrano decisi a puntare tutto su Nico Paz già nel mercato di gennaio e possono farlo grazie al diritto di recompra che hanno inserito nel contratto della sua cessione: in sostanza i Blancos per due anni hanno una sorta di priorità sull'acquisto a cifre agevolate che può essere esercitata in qualsiasi sessione di mercato.

La scorsa estate hanno deciso di lasciarlo in Serie A, per la grande gioia di Fabregas che da subito lo ha messo al centro del progetto, ma questa volta sembrano intenzionati a muoversi già a gennaio. Possono avvalersi del diritto di recompra fino al 2027, anno in cui scadrà l'accordo che è stato stipulato. Ma in Argentina tutti sono convinti che il giovane talento vestirà presto una delle maglie più importanti al mondo.

Nico Paz a un passo dal Real Madrid

Ceduto per una cifra assurda

Accanto alla priorità assoluta sull'acquisto c'è anche il prezzo di favore che il Como dovrà concedere al Real Madrid. Attualmente il valore di mercato di Nico Paz si aggira sui 60 milioni di euro ma i Blancos lo porterebbero a casa per soli 9 milioni, praticamente un regalo vista la situazione attuale. Il prossimo anno la cifra salirà a 10 milioni ma resterà comunque bassissima visto il talento del giocatore e l'asta che potrebbe scatenarsi per il suo cartellino.