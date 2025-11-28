Nico Paz impara dai video di Messi, Alberto Moreno accende l’intervista: “È un animale, giuro”

Nico Paz e Alberto Moreno se la ridono di gusto dopo la vittoria del Como sul Sassuolo. I due calciatori sono stati i grandi protagonisti del successo della squadra di Fabregas, con il primo che ha deliziato tutti con giocate e numeri e il secondo che ha segnato la seconda rete lariana proprio su assist del connazionale. Umore altissimo, con il terzino che ha esaltato alla sua maniera Nico.

Siparietto nell'intervista tra Nico Paz e Alberto Moreno dopo Como-Sassuolo

L'occasione per il momento simpatico è arrivata quando, su DAZN, si è parlato dell'abilità di Nico Paz negli inserimenti offensivi. Fabregas vorrebbe che la sua stella fosse più a suo agio nelle proiezioni, con la prospettiva magari di sfruttare anche i colpi di testa. E proprio contro il Sassuolo l'argentino ci ha provato, ma non è riuscito a indirizzare bene il pallone. Sta lavorando dunque Nico, e per questo impara dal suo connazionale più prestigioso, ovvero Leo Messi.

Cesc gli ha mostrato proprio un gol di testa dell'attaccante ex Barcellona, per fargli capire che, pur non essendo altissimo, ha un senso perfetto del gioco. Nico Paz ha spiegato: "Cesc tutti i giorni mi dice di arrivare in area. Perché tante volte magari rimango un po’ indietro e mi dice di arrivare all’area perché così vado a fare più gol e faccio quello che mi dice".

Moreno esulta dopo il gol

Alberto Moreno non resiste e racconta Nico Paz negli allenamenti

Alberto Moreno non ha resistito ed è entrato nella discussione in modo deciso: "Perché lui è un animale. Quando arriva all’area, di testa è un animale. Ti giuro. Vero. È piccolo ma salta come un canguro". E giù risate tra i due, ovviamente sereni dopo l'andamento del confronto e le rispettive prestazioni molto importanti.

E poi a Sky non potevano mancare i ringraziamenti al "Mago" Paz da parte di Alberto: "È incredibile vederlo allenarsi tutti i giorni, per me può essere un top mondiale se lui vuole. Deve continuare a lavorare, questo è solo l'inizio. Per me è bellissimo averlo nella nostra squadra. L'assist? Gli pago una cena, quello che vuole".