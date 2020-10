Neymar ha preso per mano il Brasile nella sfida contro il Perù valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. L'attaccante è stato l'assoluto protagonista del match con una tripletta che gli ha permesso di raggiungere quota 64 reti con la casacca della Seleçao, superando una leggenda come Ronaldo. Proprio all'ex Fenomeno, modello d'ispirazione e amico, O'Rey ha dedicato una delle sue esultanze.

Neymar supera Ronaldo, quanti gol ha segnato nel Brasile

L'attaccante del Psg è stato il protagonista assoluto del match valido per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata che il Brasile ha vinto in casa del Perù. Due gol su rigore (tra le proteste dei giocatori biancorosso), e il terzo nel finale di gara dopo una carambola. Neymar grazie a questa tripletta ha raggiunto la notevole quota di 64 gol con la maglia della rappresentativa verdeoro, in 103 partite ufficiali disputate. Un bottino che gli ha permesso di mettere la freccia e superare nella classifica dei migliori goleador della Seleçao di sempre Ronaldo, fermatosi a 62 marcature in 98 uscite ufficiali.

La dedica speciale di Neymar a Ronaldo, dentoni e numero 9

Per celebrare il risultato, e rendere omaggio al suo grande amico e idolo Ronaldo, Neymar ha esultato in modo molto particolare. La stella del Paris Saint-Germain in occasione della prima delle sue reti si è avvicinato alla telecamera e ha mimato con le dita il numero 9, indossato dall'ex centravanti di PSV, Barcellona, Inter, Milan e Real Madrid. Il tutto mostrando anche i denti davanti per cercare di imitare quello che ha sempre definito come "un fratello maggiore". Adesso per O'Ney è tempo di concentrarsi sulla "caccia" al record-man di gol con il Brasile ovvero la grande gloria Pelé autore di 77 gol in 92 partite. Neymar a "soli" 28 anni sembra avere tutte le carte in regola per prendersi il primato.