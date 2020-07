Il Paris Saint Germain è tornato ad allenarsi e si sta preparando per giocare i quarti di finale di Champions League (affronterà l'Atalanta prima della metà di agosto). Hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe i calciatori di Tuchel che dopo aver battuto 9-0 il Le Havre hanno sconfitto 7-0 il Beveren. E nel corso di questo incontro Neymar ha battuto un calcio di rigore di seconda e dal dischetto ha servito un assist a Mauro Icardi, che ovviamente ha insaccato.

Neymar e il rigore di seconda con Icardi

Nella partita giocata contro il Beveren, Neymar era sorridente e soprattutto in grande forma. Quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore al Paris il brasiliano ha chiesto al portiere avversario dove calciare il rigore. O'Ney lo calcia di seconda e regala il pallone a Mauro Icardi che arriva veloce sul pallone e non sbaglia, 3-0 e palla al centro. Non è la prima volta che accade ciò nella storia del calcio, lo hanno fatto per primi i calciatori dell'Ajax negli anni '70, ci hanno provato senza successo Pires e Henry, e pochi giorni fa Sergio Ramos e Benzema in Real Madrid-Villarreal.

Il Paris Saint Germain sogna la Champions

Il campionato il Paris lo ha vinto a tavolino, mancavano tante giornate ma il vantaggio era enorme e la federazione ha deciso di assegnare il titolo alla squadra più forte e più ricca di Francia. La squadra guidata da Tuchel è tornata ad allenarsi, disputa delle amichevoli e poi sul finire del mese giocherà le finali di Coppa di Lega (contro il Lione, avversario della Juve in Champions) e di Coppa di Francia (contro il Rennes). Poi nel mese di agosto il PSG nei quarti di Champions affronterà l'Atalanta, se passerà in semifinale giocherà con il Lipsia o l'Atletico Madrid del ‘Cholo' Simeone.