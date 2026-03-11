Neymar salta un’altra partita nel giorno del compleanno della sorella: è l’undicesima volta in carriera

Per l'undicesimo anno Neymar non ha giocato nella settimana del compleanno di sua sorella Rafaella, una coincidenza che ormai è diventata una certezza per tutti i seguaci del brasiliano. Dal 2015 l'11 marzo è un giorno nefasto per il giocatore perché in qualche modo si ritrova sempre infortunato o squalificato, quindi impossibilitato ad allenarsi e a scendere in campo. Si è trasformata in una tradizione che sembra avere la priorità su ogni cosa: tiene particolarmente alla festa di sua sorella e ogni anno puntualmente accade qualcosa che gli permette di trascorrere del tempo con lei e la sua famiglia senza pensare alla partita, anche se ha smentito che si tratti di un piano finemente architettato.

Lo scorso anno l'infortunio era arrivato in tempo per i festeggiamenti e anche per la sfilata di Carnevale, ma questa volta si è fatto male proprio il giorno del compleanno durante la partita fra Santo e Mirassol. Era un'occasione importante perché Ancelotti voleva osservarlo da vicino per una possibile convocazione ai Mondiali con il Brasile, ma Neymar non è sceso in campo per uno stiramento muscolare che non gli permetterà di giocare neanche nel prossimo incontro.

Neymar sempre infortunato nel giorno del compleanno della sorella

Tutti lo sanno e ormai questa situazione non ha neanche bisogno di essere nascosta. L'11 marzo è il giorno del compleanno di Raffaella Santos, l'amatissima sorella di Neymar che ci tiene a festeggiare con tutta la famiglia: il giocatore vuole essere presente a ogni costo e per l'undicesimo anno è riuscito a saltare la partita nella settimana in cui cade il compleanno. Dal 2015 è capitato con una costanza disarmante, anche se di mezzo c'era la possibile convocazione con il Brasile e gli occhi di Ancelotti puntati addosso. La coincidenza non passa inosservata

La storia si ripete: per il decimo anno consecutivo, Neymar si infortuna nuovamente proprio nel giorno del compleanno della sorella, una coincidenza che non passa inosservata nel mondo del calcio da anni. Contro il Mirassol non è sceso in campo a causa di uno stiramento muscolare, ma tutti sanno che dietro c'è qualcosa in più. Nel 2015 e nel 2016 era squalificato, poi è cominciata una serie di infortuni più o meno gravi intervallati dalla pandemia nel 2020 che ha fermato il calcio in tutto il mondo. Lasciando da parte i problemi fisici molto seri, stranamente gli infortuni lievi e le squalifiche cadono tutte nella settimana del compleanno di Raffaella che ancora una volta ha potuto festeggiare con Neymar. Solo nel 2022 ha giocato, quando era ancora al PSG, l'unica volta in cui è venuto meno alla sua tradizione.