Neymar ha comprato la macchina di Batman per oltre un milione, ma non potrà mai guidarla

L'ultimo capriccio di Neymar è una macchina, ma non uno dei classici bolidi che tanto piacciono ai giocatori. Il brasiliano per oltre un milione di euro si è aggiudicato la replica della Batmobile, il celebre mezzo di trasporto utilizzato da Batman: non è uno scherzo, perché si tratta davvero di una vettura ispirata a quella dell'eroe della DC Comics. Si tratta di una macchina rarissima, di cui esistono davvero pochi esemplari al mondo, e che prima dell'acquisto era esposta al Dream Car Museum di Sao Roque.

Un pezzo da collezione che tale resterà, perché l'attaccante del Santos non potrà sfrecciare con il suo nuovo gioiellino. Essendo la replica della Batmobile utilizzata nei film, l'automobile non ha i permessi per poter circolare nelle strade pubbliche, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, e quindi dovrà restare chiusa nel suo garage per essere ammirata.

Neymar ha comprato la Batmobile

Il brasiliano è un grande fan di Batman e non l'ha mai nascosto: nel 2022 prese parte alla premiere parigina di The Batman e diverse volte ha coinvolto l'eroe per le sue esultanza. Adesso avrà un pezzo unico della sua storia, dato che per 1.3 milioni di euro ha acquistato una Batmobile: si tratta di uno dei 10 esemplari ordinati dalla Warner Bros per festeggiare l'85° anniversario di Batman, rivestito in fibra di carbonio e kevlar e dotato di un motore V8 6.2 da 525 cavalli.

Leggi anche Quanto guadagna chi vince il Mondiale per Club 2025: il premio più colossale nella storia del calcio

Ovviamente è la replica perfetta di quella utilizzata per i film ed è il lavoro di un gruppo di 50 persone che per tre anni hanno ideato, disegnato e prodotto questa vettura da sogno. Non mancano i dettagli più iconici, come lo sputafuoco posteriore (davvero funzionante, come si vede dal video), e proprio per questo la nuova macchina di Neymar non è idonea per essere guidata sulle strade pubbliche, dato che si tratta solamente di un modello da collezione.