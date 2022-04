Neymar ha aspettato il momento giusto per la vendetta: “Mi è riuscito perché ero ubriaco” Neymar dopo una super prestazione con il PSG si è vendicato di chi lo ha accusato di arrivare ubriaco agli allenamenti. Un messaggio tanto ironico quanto perentorio.

A cura di Enrico Scoccimarro

Neymar è stato travolto dalle polemiche per le accuse sul suo stato psico-fisico nelle ultime settimane. Per questo il brasiliano si è tolto qualche "sassolino dagli scarpini" grazie alla sua ultima prestazione in campionato. Contro il Lorient, il Paris Saint-Germain è tornato sulla strada della vittoria, e lo ha fatto con O'Ney come uno dei principali protagonisti. Il brasiliano ha segnato una doppietta nel 5-1 dei parigini, su assist di Kylian Mbappé. Una prestazione da 8 in pagella per l'Equipe, che lo ha inserito fra i tre migliori della gara. Il suo secondo gol, in particolare, si è preso la scena della serata. L’azione infatti è partita con un tunnel dell’attaccante brasiliano a centrocampo che poi ha aperto e chiuso un uno-due con il francese e ha insaccato a tu per tu con il portiere.

L’ex Barcellona era stato però anche uno dei più criticati dopo l’eliminazione dei parigini dalla Champions League a opera del Real Madrid. Il giornalista Daniel Riolo di RMC Sport, nei giorni scorsi infatti aveva affermato: “Neymar non si allena più, arriva in uno stato pietoso, al limite dell'ubriachezza”. Parole pesanti, ad alimentare le polemiche già forti intorno all'ex Barcellona fischiato dai suoi stessi tifosi dopo la prestazione opaca in Champions, in cui si erano diffuse indiscrezioni poi smentite sugli screzi con Donnarumma.

Una provocazione da parte di uno degli opinionisti più di spicco, che naturalmente è stata ripresa ovunque e ha fatto breccia anche tra i tifosi del Psg, che anche domenica, infatti, hanno nuovamente attaccato Neymar, così come Pochettino e Ramos. Le dichiarazioni del giornalista non sono passate inosservate neanche dal clan del giocatore, e la risposta non si è fatta attendere. A quella sul campo è seguita infatti anche quella social. Neymar ha postato sulle sue stories Instagram il video del gol insieme al messaggio ironico: “Ero sicuramente ubriaco per aver fatto questo gol, come dicono lì fuori”.

Neymar inoltre ha un contratto fino al 2025 con i parigini ed è ben convinto del progetto, nonostante le indiscrezioni dell'Equipe sul fatto che l'ex blaugrana sia sotto esame, quanto Messi. In più, l’attaccante si è presentato davanti ai microfoni nel post partita, per ribadire le sue ambizioni: “Uscire dalla Champions è stato anche più doloroso per noi. Non ci piace perdere, ma dobbiamo guardare avanti”.