Neymar ha un brutto vizio, van Basten lo demolisce: “È un piagnucolone e un provocatore” L’ex campione olandese non usa giri di parole per censurare l’atteggiamento del brasiliano nella sfida di campionato col Reims. “Un secondo prima farà fallo su qualcuno e un secondo dopo si comporterà da vittima”.

Momenti di nervosismo nel finale del match tra Reims e Psg, coinvolto anche Neymar (ammonito).

Piagnucolone. Provocatore. Simulatore. Le parole che Marco van Basten usa per censurare l'atteggiamento in campo di Neymar non lasciano dubbi, né interpretazioni di sorta. Arriva addirittura a definirlo "sgradevole" per il suo atteggiamento. Perché tanta severità nei confronti del brasiliano? L'ex attaccante del Milan e dell'Olanda si è espresso così a corredo della prestazione del Paris Saint-Germain contro il Reims.

Ne ha ricavato solo un pareggio (0-0) e tante polemiche per il nervosismo che ha caratterizzato la prestazione della squadra e di alcuni singoli. Uno in particolare: Sergio Ramos, che s'è fatto espellere nel giro di pochi secondi per una parolaccia detta all'arbitro. Prima ha protestato per un fallo e ha preso il giallo poi s'è lasciato sfuggire quell'espressione che il direttore di gara ha compreso bene, spedendolo sotto la doccia in anticipo mostrandogli il rosso diretto.

In quello spettacolo "spiacevole in campo" – come chiarito van Basten e riportato dal tabloid Mirror – ha fatto la sua parte anche l'ex Barça, protagonista in alcuni degli episodi più controversi e discussi della ripresa. Battibecchi con gli avversari e un fallo che gli è costata l'ammonizione per interrompere in contropiede: tanto basta perché il suo nome finisca tra i ‘cattivi' della serata di campionato. Era in ‘buona compagnia', considerato anche il cartellino sventolato sotto il naso di Mbappé.

Marco van Basten non ha avuto alcuna remora nel dare un giudizio negativo del sudamericano. Lo ha fatto mettendo in controluce la doppia veste di Neymar: prima ‘carnefice', quando si tratta di aggredire gli avversari, subito dopo ‘vittima' accentuando l'entità dei contatti.

Una sceneggiata che l'ex campione olandese bolla come inaccettabile e attacca direttamente la stella del Brasile. "Neymar è un vero piagnucolone, provoca costantemente i calciatori avversari – le parole di van Basten -. Un secondo prima farà fallo su qualcuno e un secondo dopo si comporterà da vittima". Una specie di simulatore, col rischio che al minimo tocco vada giù. La chiosa dell'ex calciatore è altrettanto dura: "Sarei felice se qualcuno lo affrontasse davvero… In campo è una persona sgradevole".