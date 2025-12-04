Calcio
Neymar fa impazzire un tifoso del Santos dopo la tripletta da infortunato, ma il selfie finisce male

Neymar segna una tripletta da infortunato e i tifosi del Santos impazziscono. Uno in particolare entra in campo per scattare un selfie con lui ma finisce rovinosamente per travolgere Zé Ivaldo.
A cura di Fabrizio Rinelli
Neymar diventa protagonista del Santos in una notta magica per la stella brasiliana che con una tripletta ha quasi totalmente salvato la sua squadra dall'ipotesi retrocessione. Il 3-0 sulla Juventude porta infatti la firma unica dell'ex Barcellona e PSG capace di mettere a segno una tripletta. Gli ultimi 3 gol realizzati in una sola partita Neymar li aveva siglati nell'aprile 2022 quando era ancora con i parigini. Ben 17 minuti per mettere a segno dunque tre reti decisive per il Santos che nel penultimo turno di campionato ora, a una giornata dalla fine, necessita di un solo punto per salvarsi o sperare in risultati negativi delle altre squadre che lottano per la salvezza.

Al triplice fischio della partita è così partita la festa del Santos e dei propri tifosi, uno in particolare, il quale è riuscito a eludere la security ed entrare in campo sperando in un selfie proprio con Neymar. Sfortunatamente però lo scatto non riesce e anzi, oltre al danno c'è anche la beffa. Il malcapitato tifoso scivola nel tentativo di raggiungere Neymar e cadendo travolge Zé Ivaldo che finisce rovinosamente nella panchina facendosi molto male.

Il giocatore impatta con forza sui sediolini della panchina e poi finisce a terra dolorante. Immediato l'intervento dello staff tecnico e sanitario del Santos oltre a quello dei compagni di squadra preoccupati per quanto accaduto. Di fatto dai vari video pubblicati e diventati virali in rete si vede anche qualche giocatore del Santos ridere per la situazione comica che si sono trovati davanti. Non è chiaro se poi il tifoso sia stato in grado di farsi ugualmente un selfie con Neymar ma a pagarne le conseguenze è stato purtroppo proprio lo stesso Zé Ivaldo.

Di fatto l'entusiasmo dei tifosi verso Neymar la scorsa notte è stato travolgente. Il brasiliano sta stringendo i denti giocando con un tutore vista la lesione al ginocchio che richiederebbe uno stop. Ma Neymar vuole chiudere il campionato prima di valutare poi eventualmente un intervento chirurgico o una terapia conservativa. Sta di fatto che Neymar anche a mezzo servizio vuole essere utile alla causa e ha dimostrato di essere un campione pur giocando a mezzo servizio portando il Santos praticamente a una salvezza ormai quasi raggiunta.

