Neymar crac: “Starà fuori due mesi”. Ma dopo l’infortunio ha fatto festa tutta la notte Il PSG perderà Neymar per due mesi dopo il tremendo infortunio subito contro il St-Etienne. Il giocatore però è stato criticato per aver partecipato a una festa subito dopo la partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG ha comunicato l'esisto degli esami a cui si è sottoposto Neymar dopo il tremendo infortunio di ieri subito contro il Saint-Etienne in campionato. Il brasiliano aveva lasciato il campo piangendo, in barella, e il club parigino aveva subito capito che poteva trattarsi di qualcosa di grave. Gli esami, come da nota ufficiale del club, hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra con danni ai legamenti. Si prevede un'indisponibilità di 6-8 settimane (dunque 2 mesi). Un nuovo punto da parte dello staff medico sarà fatto fra 72 ore per capire l'evoluzione dell'infortunio. Una perdita importante per la squadra di Pochettino che ritroverà il giocatore in campo soltanto nel 2022.

Ma nonostante questo Neymar è comunque finito nell'occhio del ciclone per via di una festa che l'ha visto grande protagonista nelle ore immediatamente successiva alla partita e dunque all'infortunio. In Francia infatti c'è sta grande polemica per via di una foto che è girata sui social in cui compare Neymar con il cantante brasiliano Jottape. Un incontro che sarebbe durato fino a lunedì mattina. Ed è stato proprio l'artista a condividere diverse istantanee sul suo account Instagram intorno alle 6:30 del mattino. Narghilè, musica e poker erano solo alcuni degli intrattenimenti che entrambi hanno apprezzato e, come ha scritto Jottape, Neymar "è tornato al 100%".

Questa festa ha messo di nuovo "Ney" nell'occhio del ciclone. In alcune foto Neymar compare anche in compagnia della fidanzata dello stesso Jottape. Neanche pochi giorni fa il giocatore aveva assicurato che per lui “la festa è un'occasione per rilassarsi, per divertirsi. È qualcosa a cui non rinuncerò mai”. Neymar ha già saltato nove partite quest'anno. Con questo nuovo infortunio e il recupero stimato in circa 2 mesi, l'ex giocatore del Barcellona raggiungerebbe le 14 assenze in questa stagione. Una sorta di record negativo per lo sfortunato Neymar.