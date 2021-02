Mentre a Barcellona si leccano le ferite sulle indiscrezioni attorno al contratto di Leo Messi e si spargono sempre più voci di una ‘Pulce' oramai al capolinea e pronta a lasciare la Spagna alla volta di Parigi, proprio in Francia, c'è l'ex compagno dell'argentino, il brasiliano Neymar ad un passo dalla firma del rinnovo di un contratto sempre più ricco e solido in attesa di ricomporre la coppia delle meraviglie vista in azulgrana. A conferma dell'imminente trattativa sono le numerose voci che provengono non solo vicino al Psg ma anche indirettamente da varie fonti di mercato.

Nulla di ufficiale ma poco mancherebbe perché il Psg e Neymar continuassero la loro storia sportiva per i prossimi quattro anni: tanto sarebbe il prolungamento alle porte. A sostenerlo è ‘RMC Sport‘ che sarebbe in grado di confermare le informazioni provenienti dal Brasile e che raccontano di una trattativa già in atto tra Neymar e il Psg che avrebbero raggiunto un accordo per un'estensione del contratto di 4 anni. Il brasiliano sarà quindi ancora a lungo alla corte del Paris, club al quale è legato dal 2017. Non si conoscono ancora i tempi dell'annuncio ufficiale di questa proroga ma tutto è pronto.

E se verranno confermati questi accordi, si potrebbe davvero profilare un super team per la prossima stagione perché a giugno scadrà anche il contratto di Leo Messi che sarà libero di lasciare il Barcellona. Più voci dicono che l'argentino e la famiglia stiano già organizzando tutto per la volta di Parigi dove la Pulce ritroverebbe l'amico e compagno di mille vittorie. Per proseguire a vincere anche in terra di Francia.

Secondo i media rancesi non ci dovrebbe essere un cospicuo ritocco dello stipendio già da favola: il brasiliano percepisce un salario di 3.060 milioni di euro lordi al mese. Una cifra che si traduce in ben 36.720 milioni di euro lordi a stagione e sulla base del lordo si può stimare uno stipendio netto di 28.2 milioni di euro l'anno.