Neuer si fa male, il portiere del Bayern lascia la tribuna e si siede in panchina: ed è tutto legale Il Bayern Monaco ha ipotecato la sfida dei quarti di Champions League con l'Inter. Durante l'incontro è accaduto di curioso, di inedito. In seguito all'infortunio di Neuer il terzo portiere ha lasciato la tribuna e si è accomodato in panchina.

A cura di Alessio Morra

Il Bayern Monaco ha stravinto il derby di Champions con il Bayer Leverkusen. La doppietta di Kane e il gol di Musiala definiscono il 3-0 per la squadra di Kompany, che nei quarti vede la sfida con l'Inter, che ha battuto 2-0 a domicilio il Feyenoord. Un piccolo pezzo di notorietà se l'è preso, clamorosamente, il terzo portiere dei bavaresi Ulreich, che ha fatto notizia per essere passato in corso d'opera dalle tribune alla panchina.

Il Bayern vince il derby con il Bayer

Sven Ulreich è il terzo portiere del Bayern, storicamente gioca poco. I problemi di Peretz hanno portato il club ad acquistare il giovane Jonas Urbig. Ulreich è rimasto terzo portiere, è stato convocato da Kompany, ma non è andato con i compagni in panchina. Chissà perché? Il portiere si è accomodato in tribuna, dove è stato immortalato da diversi curiosi. Con cappellino e in borghese ha seguito la sfida di Champions tifando per i suoi compagni, che la pratica l'hanno chiuso rapidamente. Kane segna nel primo tempo, poi Musiala ottiene un gentile omaggio di Kolar.

Ulreich in tribuna, Neuer ko e Urbig entra

Al minuto 58 Manuel Neuer, classe 1986 ma che non si tocca ed ha rinnovato il contratto per un altro anno, ha alzato bandiera bianca. Infortunio muscolare per Neuer che lascia il posto al giovane Urbig, che si trova così in campo in Champions League. Una gioia, ma anche una grande responsabilità. Mantiene il clean sheet e festeggia il 3-0.

E il terzo portiere si accomoda in panchina

Ulreich quando vede Neuer infortunarsi sa bene che può servire a Kompany e così lascia la tribuna, scende velocemente negli spogliatoi, si cambia e si accomoda in panchina, cosa che avrebbe dovuto fare già a inizio match. Non entra. Urbig prosegue il suo cammino, ma intanto si è spostato. Qualcosa di assolutamente inedito in una partita di Champions.