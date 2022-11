Neuer ha un cancro alla pelle, la rivelazione del portiere tedesco: “Mi sono operato tre volte” Manuel Neuer ha rivelato di avere un cancro alla pelle e di essere già stato operato tre volte. Il portiere del Bayern Monaco ha svelato tutto questo a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali.

A cura di Fabrizio Rinelli

Manuel Neuer è da sempre considerato il portiere più forte della nuova generazione. L'erede di Buffon, considerato per anni il migliore nel mondo del calcio. L'estremo difensore tedesco, esploso nel Bayern Monaco con cui ha vinto praticamente di tutto: 10 volte la Bundesliga, 2 la Champions e un Mondiale nel 2014. A 36 anni è ancora il numero uno dei bavaresi anche se adesso è fuori per un infortunio alla spalla. Sarà protagonista comunque in Qatar con la Germania una volta rientrato in questi giorni (su Instagram ha pubblicato diverse foto e video in cui si allena ndr) ma ciò che ha fatto scalpore in queste ore è stata la sua rivelazione.

Neuer ha lanciato una linea di prodotti per la pelle insieme alla tennista Angelique Kerber, che soffre di iperpigmentazione dovuta al sole A tal proposito ha spiegato, in una dichiarazione fornita da Sky Sport, di avere un cancro alla pelle: "Entrambi abbiamo storie molto personali quando si tratta di malattie della pelle – ha detto il portiere tedesco – Angelique ha un'iperpigmentazione indotta dal sole e, nel mio caso, un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare tre volte". Una rivelazione che ha sorpreso tutti in Germania e che ha portato il popolo tedesco a stringersi a lui e a incoraggiarlo in questa sua battaglia.

Circa tre settimane prima della Coppa del Mondo in Qatar, Neuer sta per tornare in campo dopo un infortunio alla spalla. L'allenatore del Bayern Julian Nagelsmann ha recentemente indicato che il portiere potrebbe giocare di nuovo nel fine settimana in Bundesliga contro l'Hertha Berlino. Neuer scenderà in campo dunque per la prima volta dopo aver svelato. A causa della sua malattia, il portiere del Bayern ha avuto per mesi una cicatrice sul viso e una benda sotto l'occhio destro.

"Abbiamo entrambi una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle", ha detto il portiere del Bayern. Questo è uno dei motivi per cui il capitano dei campioni dei record del Bayern Monaco, insieme alla star del tennis Angelique Kerber, ha ora lanciato la propria serie di cure "Newkee" che ha messo in evidenza sul suo profilo social.