Neuer a quasi 40 anni può a tornare il portiere della Germania, che rischia di non fare i Mondiali

La Germania ha provato a fare la rivoluzione con Julian Nagelsmann. Progressi ce ne sono stati. Gli Europei 2024 avevano dato grandi aspettative, oltre a una sanguinosa sconfitta con la Spagna. Lo step successivo non c’è stato e anzi la Germania, come l’Italia, vede l’incubo dei playoff per i Mondiali 2026, con stampa e tifosi che rivogliono, addirittura Manuel Neuer, che alla soglia dei 40 anni potrebbe tornare in nazionale.

L'addio alla nazionale e l'infortunio di ter Stegen

Il valore assoluto di Neuer non si discute affatto. Ma dopo gli Europei il portiere del Bayern aveva dato l’addio alla Mannschaft. Nagelsmann lo aveva ringraziato e aveva promosso tre Stegen, che dopo oltre un decennio da riserva di lusso era pronto a prendersi il posto da titolare. E invece si è rotto il ginocchio. Sostituito da due portieri diversi, si era ripreso il posto nella Final Four di Nations League, poi un altro infortunio mentre il Barcellona lo relegava al ruolo di terzo portiere. Un incubo.

Sostituti non all'altezza e il sondaggio popolare con percentuale bulgara

Neuer continua a osservare. E adesso che la barca tedesca continua a navigare in acque complicatissime il popolo lo rivuole in nazionale. Un sondaggio della Bild, per quanto conta, con oltre 75 mila votanti, chiede quasi a maggioranza (il 49 percento) il ritorno del totem in nazionale. Mentre solo il 20 vuole tre Stegen, il resto se lo dividono gli altri portieri tedeschi, tra quelli principali: Baumann, Atubolu, Nubel, Trapp e Ortega.

Problema o opportunità per Nagelsmann

Il punto è che dopo quel sondaggio il procuratore del portiere, Thomas Kroth, al Wetterauer Zeitung, ha dichiarato che il numero uno del Bayern sarebbe disposto a tornare. Un’opportunità o un problema in più per il tecnico Nagelsmann? Lothar Matthaus, mito del calcio tedesco, e Schweinsteiger si sono detti favorevoli al ritorno di Neuer, che avrà qualche settimana, eventualmente, per sciogliere la riserva.