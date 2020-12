Chiedere a Zlatan Ibrahimovic di fare la formazione ideale non è un gioco. Queste cose le prende sempre seriamente. Quando si parla di calcio è (sempre) così. Il calcio è stato (ed è) tutto per quel ragazzo partito da Malmö alla conquista di un posto speciale nel panorama internazionale. C'è un vecchio adagio che è croce e delizia al tempo stesso: se vuoi vincere un campionato devi avere in squadra uno come lui. Qual è la nota stonata? Non essere riuscito a divenire così determinante anche nelle Coppe. Ma non è il caso di ricordarlo… soprattutto adesso che, a 39 anni, sta vivendo una seconda giovinezza con il Milan. L'ha preso per mano, gli ha dato identità e consapevolezza dei mezzi. E se qualcosa non va, al resto ci pensa lui. Perché con lui il ‘diavolo' è finalmente tornato in corsa per lo scudetto e può ambire (finalmente) a rientrare nel circuito Champions.

Ibracadabra… una prima magia gli è già riuscita. Se potesse riportare le lancette del tempo indietro non avrebbe alcun dubbio sulla formazione nella quale vorrebbe giocare, accanto a quali campioni vorrebbe essere. Uno in particolare, che definisce il migliore in assoluto, "anche di me". È Diego Armando Maradona. Chi sono gli altri interpreti scelti da Zlatan? È lui stesso a dirlo in un'intervista a Sportweek.

Buffon tra i pali. In difesa la coppia centrale è formata da "due animali" come Nesta e Fabio Cannavaro, sugli esterni ci sono Cafù e Maxwell "un mio grande amico". Centrocampo di lotta e di governo imperniato su Xavi, "con cui ho giocato nel Barcellona dei fenomeni", poi Vieira e Nedved. "Per me Pavel è stato il numero uno, una macchina da lavoro, un grande esempio". Chi gioca in attacco? Un tridente pazzesco. "Zidane dietro a Ronaldo il Fenomeno, il mio idolo, e Maradona il più forte di tutti, anche di me". E dov'è Ibra? Possibile non ci sia spazio per lui nella squadra? La replica di Zlatan ti lascia senza parole. "Per questa volta faccio l’allenatore, magari un giorno lo diventerò davvero.