Nella rissa di Juventus-Inter ci sono tutti tranne due: Chiesa e Barella non dimenticano Nel finale movimentato di Juve-Inter di Coppa Italia con la rissa generata dal confronto tra Cuadrado e Handanovic, Barella e Chiesa si sono resi protagonisti di un atteggiamento molto particolare.

A cura di Marco Beltrami

Juventus-Inter di Coppa Italia è stata contraddistinta da un finale turbolento e da dimenticare. Dopo il gol del definitivo pareggio di Lukaku in extremis è successo di tutto, con tanto di rissa con protagonisti principali Handanovic e Cuadrado. Un vero e proprio parapiglia, a cui non hanno partecipato Chiesa e Barella, che si sono contraddistinti per un atteggiamento per certi versi particolare.

Dopo il fischio finale della semifinale d'andata, ci sono stati momenti di grande confusione. L'esultanza di Lukaku sotto la curva della Juventus, ha scatenato la rabbia dei giocatori bianconeri dando il via ad un confronto serrato. Il calciatore belga (difeso dai suoi procuratori indignati per i cori razzisti arrivati dai tifosi juventini) è stato espulso per la sua celebrazione, anche se prima di uscire ha avuto un faccia a faccia a dir poco deciso con Cuadrado.

Cuadrado che poi si è reso protagonista anche di una discussione animata con Handanovic. I due hanno parlato a lungo di quanto accaduto poco prima, anche se la situazione è degenerata in un vero e proprio scontro fisico. Parapiglia totale, con un capannello di uomini a separare i due in mezzo al campo, e l'arbitro Massa costretto ad estrarre il rosso sia per l'esterno colombiano che per il portiere sloveno. Mentre sul terreno di gioco andava in scena il caos però due giocatori hanno seguito il tutto a distanza, abbracciati.

Si tratta di Federico Chiesa e Nicolò Barella. I due compagni di Nazionale, protagonisti della splendida cavalcata dell'Italia a Euro 2020 si sono salutati con affetto al termine della partita. L'ex Fiorentina dopo aver scambiato la maglia con un avversario ha raggiunto il centrocampista sardo. Mentre i due si salutavano, ecco che a poca distanza da loro andava in scena il caos con i giocatori di Juve e Inter intenti ad allontanare Cuadrado e Handanovic.

L’iconica foto di Materazzi e Rui Costa

Invece di prendere parte alla situazione Barella e Chiesa si sono mantenuti in disparte, fermi ad osservare il tutto, con il braccio destro del primo sulle spalle del secondo. Una scena diventata subito virale sui social, con l'atteggiamento dei due amici-avversari che ha richiamato alla memoria, una foto iconica, ovvero quella relativa a Materazzi e Rui Costa vicini durante un celebre derby di Milano del passato funestato dal lancio di fumogeni. Oltre la rivalità e i colori insomma, impossibile dimenticare per Chiesa e Barella nel notti magiche dell'estate 2021, con l'Italia sul tetto d'Europa.