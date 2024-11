video suggerito

Nella nebbia di San Siro spunta un solido Milan: Morata e doppio Reijnders, l’Empoli va KO 3-0 Il Milan fa suo il match già nel primo tempo chiuso sul 2-0. Marcatori Morata e Reijnders con l’olandese che nella ripresa mette il punto esclamativo con la doppietta personale che schianta l’Empoli. Rossoneri solidi anche in difesa: secondo match in campionato senza subire gol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan prende tre punti a suon di gol: 3-0 all'Empoli di D'Aversa che si perde nella nebbia di San Siro. I rossoneri ottimizzano le occasioni più ghiotte chiudendo i primi 45 minuti con i gol di Morata e di Reijnders. Poi l'olandese nella ripresa decide di prendersi la palma di MVP di serata e infila a metà secondo tempo il pallone del tris: un successo che rilancia il Milan di Fonseca a ridosso della Zona coppe – in attesa di recuperare il match con il Bologna. Per l'Empoli buona partita, con traversa di Maleh, ma che è valsa davvero a poco.

Il Milan riparte da San Siro contro un Empoli che è tutto fuorché un semplice sparring partener. Fonseca ritorna ad affidarsi dal 1′ anche a Leao in un 11 titolare senza fronzoli né sorprese e il Milan prova da subito a fare la gara anche se l'inizio del match non è certo entusiasmante. Tanta nebbia, poche emozioni per i primi 45 minuti che, però, il Diavolo riesce a girare a proprio vantaggio, grazie a due reti che mettono la partita in discesa per i padroni di casa. Al 19′ ci pensa Alvaro Morata, che sfrutta un rimpallo in area di rigore e infila Vazquez per l'1-0. Che diventa 2-0 quando Pulisic pesca Reijnders, il migliore in campo che trova il raddoppio.

Nella ripresa, l'Empoli prova l'acuto immediato per poter riaprire la partita: D'Aversa mischia le carte a inizio secondo tempo con un paio di cambi e la reazione c'è ed è immediata: traversa di Maleh con Maignan battuto e Milan che si salva grazie alla dea bendata. L'Empoli gioca comunque spavaldo malgrado il doppio svantaggio, confermando un buon calcio che lo sta tenendo nella parte alta della classifica e il Milan subisce le ripartenze dei toscani nella propria area di rigore.

Ma ancora una volta ci pensa il migliore in assoluto in campo che decide di chiudere i giochi a metà ripresa: Reijnders fa tutto alla perfezione, imbeccato da Fofana in una classico contropiede che il centrocampista rossonero chiude nel migliore dei modi: rasoterra destro a fil di palo e colpo del KO per il 3-0 che mette in ginocchio l'Empoli.