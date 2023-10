Nel Napoli esplode il caso Mario Rui, l’agente asfalta Garcia: “Aspetto che qualcuno mi telefoni” Nel Napoli scoppia il caso Mario Rui. L’agente è durissimo contro Rudi Garcia dopo la panchina del terzino portoghese contro il Real Madrid: “Gestione irrispettosa e sciagurata”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Real Madrid appartiene già ai libri di storia e la sconfitta degli azzurri contro gli spagnoli di certo non può far preoccupare Rudi Garcia. Osimhen e compagni hanno messo più volte in difficoltà le Merengues passando anche in vantaggio con Ostigard prima della rimonta spagnoli che ha visto Bellingham brillare più di tutti al Maradona. Una sfida che ha visto il Napoli perdere ma che ha comunque consentito alla squadra del tecnico francese di uscire dallo stadio a testa altissima. All'indomani della partita però qualcuno ha voluto fare una tirata d'orecchie a Garcia.

Una sorta di déjà-vu della scorsa estate dove il protagonista è di nuovo Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo, Gaetano e appunto Mario Rui. Il procuratore in estate si era scontrato con la società per la questione rinnovo prima di far rientrare tutto poco prima dell'inizio del campionato. Ora sul banco degli imputati c'è proprio Garcia per via della scelta di lasciare il suo assistito in panchina concedendogli solo due minuti contro il Real. Lo sfogo a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è durissimo: "Gestione irrispettosa e sciagurata".

Mario Rui tra i protagonisti dell’ultimo scudetto vinto dal Napoli.

Giuffredi ci va giù pesante contro l'allenatore del Napoli. "Irrispettosa per un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A e non merita questo trattamento – sottolinea – Sciagurata perché se Mario Rui fa una grande prestazione contro l’Udinese, non gli dai continuità, ho la sensazione che questo giocatore non lo vuoi recuperare. Se il suo pensiero era questo in estate, Garcia poteva dirci di non volere Mario Rui".

A questo punto l'agente del portoghese fa anche qualche riferimento tattico: "Basta vedere anche le prestazioni di Kvaratskhelia quando c’è Mario Rui in campo – spiega – Kvaratskhelia aumenta il livello della prestazione se si avvicina un giocatore di palleggio". Lo sfogo è totale contro Garcia: "Poteva andare dal presidente e dirgli che non gli servisse – continua ancora – Adesso aspetto che qualcuno mi mandi un altro messaggio o mi faccia un’altra telefonata. Ma è inaccettabile quello che sta succedendo, gradirei delle spiegazioni".