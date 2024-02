Nel calcio arriva il cartellino blu, Ozil provoca l’Atletico Madrid: “Giocheranno sempre in sei?” L’ex calciatore tedesco non dimentica le sfide del passato contro l’Atletico Madrid e dopo la notizia dell’introduzione del cartellino blu scrive sui social un post velenoso contro la squadra guidata da Simeone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nel calcio sarà introdotto il cartellino blu. Una grandissima novità che potrà portare un'autentica rivoluzione nel mondo del calcio. Il cartellino blu potrà essere utilizzato solo in due casi. Intanto mentre si discute sull'utilità è giunta una battuta tranciante, praticamente all'improvviso, di Mesut Ozil, ex calciatore di Arsenal e Real Madrid, che ha rifilato una stoccata pesantissima all'Atletico Madrid.

Oltre al giallo e al rosso in un futuro non troppo lontano gli arbitri nel taschino avranno anche il cartellino blu, che sarà usato solo in due occasioni. Gli arbitri potranno usarlo per i calciatori che hanno effettuato falli tattici o che sono stati autori di proteste eccessive sul terreno di gioco. Chi lo riceverà lascerà la propria squadra con un uomo in meno per esatti dieci minuti. Di fatto sarà un'espulsione a tempo.

Mesut Ozil in un derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, a contrasto c'è Aguero.

Due cartellini blu sommati provocheranno naturalmente un cartellino rosso. Un'ammonizione e un cartellino blu produrranno un'espulsione. Prima che diventi ufficiale a tutti gli effetti, la novità regolamentare andrà sperimentata e si potrebbe vedere, più probabilmente nella prossima stagione, in FA Cup, d'altronde tutte le regole del gioco partono dall'Inghilterra.

Mesut Ozil, che da poco ha lasciato il calcio e che ha avuto una carriera stellare (ha vinto i Mondiali con la Germania e disputato diverse stagioni tra Arsenal e Real Madrid), di tanto in tanto twitta e su ‘X' – dopo aver fatto un endorsement tempo fa a Rudiger – ha rifilato una stilettata all'Atletico Madrid, probabilmente memore dei tanti derby vissuti a Madrid e anche di una doppia accesa semifinale di Europa League ai tempi dell'Arsenal. E parlando del cartellino blu ha scritto: "Quindi l'Atletico Madrid giocherà solo con 6 giocatori?". Più chiaro di così non poteva essere.