Nazionale, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 Il ct, Roberto Mancini, ha annunciato la lista dei convocati dell’Italia per le prossime 3 partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: Bulgaria (2 settembre a Firenze), Svizzera (5 settembre a Basilea), Lituania (8 settembre a Reggio Emilia). Gli Azzurri tornano in campo dopo il trionfo agli Europei e con l’obiettivo immediato di fissare il nuovo record d’imbattibilità.

L'Italia Campione d'Europa è pronta a tornare in campo. La dissolvenza cambia campo e inquadratura: dal palcoscenico di Wembley alle prossime partite del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Bulgaria (2 settembre a Firenze), Svizzera (5 settembre a Basilea), Lituania (8 settembre a Reggio Emilia) le prossime avversarie degli Azzurri che avranno gli occhi puntati addosso dopo il trionfo ai rigori contro l'Inghilterra. La lista dei convocati del commissario tecnico, Roberto Mancini, apre di fatto la nuova fase della Nazionale: saranno più di 30 i calciatori selezionati, la maggior parte dei quali (25) reduci dall'impresa di Euro 2021. Mancherà Spinazzola (infortunato) ma si rivedranno Sensi, Pellegrini e Zaniolo che dal tunnel del doppio acciacco alle ginocchia è uscito del tutto anche con le reti liberatorie segnate nei playoff di Conference League.

La lista dei convocati per le qualificazioni di Qatar 2022

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Il programma dell'Italia di Mancini

La Nazionale si ritroverà a Coverciano domenica notte e nella giornata di lunedì riprenderà gli allenamenti. Gli azzurri sono in testa al Gruppo C a punteggio pieno, 9 punti in 3 gare giocate, davanti alla Svizzera (6). Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania sono più indietro. Ecco perché le sfide cerchiate in rosso in calendario sono quelle del 5 settembre e 12 novembre con gli elvetici: per blindare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali 2022; per fissare il record di partite consecutive senza sconfitte (36).

Leggi anche Nadal torna nel 2022 ed è una buona notizia per Jannik Sinner

La classifica del Gruppo C Italia 9 punti (3 partite, +6 differenza reti); Svizzera 6 (2 partite, +3); Irlanda del Nord 1 (2 partite, -2); Bulgaria 1 (3 partite, -4); Lituania 0 (2 partite, -3).

Le prossime gare in calendario della Nazionale Italia-Svizzera (12 novembre, stadio Olimpico a Roma) e Irlanda del Nord-Italia (15 novembre a Belfast).