Nations League oggi in TV, dove vedere Serbia-Spagna e le altre partite: canale e diretta streaming Riparte la Nations League con le prime big che scenderanno in campo oggi: si parte alle ore 18:00, ma nessuna televisione italiana ha acquistato i diritti televisivi.

A cura di Ada Cotugno

Dopo la vittoria degli Europei la Spagna torna in azione in Nations League: la competizione ripartirà oggi con un nuovo format, in cui sarà eliminata la Final Four e la finalissima verrà allargata a più squadre. Ci saranno grandi incontri già a partire dalla prima giornata: la nazionale di De La Fuente, campione d'Europa, affronterà la Serbia, il Portogallo ospiterà la Croazia mentre la Scozia affronterà la Polonia. Purtroppo la Nations League in Italia non sarà trasmessa da nessuna emittente: la scorsa stagione la competizione era stata un'esclusiva Sky, ma per quest'anno nessuno ha acquisito i diritti.

Serbia-Spagna in Nations League, dove vederla in TV e streaming

Non sarà possibile seguire Serbia-Spagna e tutte le altre partite della Nations League in diretta TV. In Italia nessuno ha comprato i diritti della competizione per questa stagione e dunque non sarà garantita la copertura televisiva delle partite, fatta eccezione per l'Italia che come sempre andrà in onda su Rai 1. Anche per quanto riguarda la diretta streaming la situazione è praticamente la stessa: i diritti italiani sono rimasti invenduti e non sarà possibile vedere le partite di Nations League sui dispositivi mobili.

Nations League, le partite di oggi

Prenderà oggi ufficialmente il via la Nations League: la prima partita di questa nuova edizione si giocherà alle ore 18:00 tra Azerbaigian e Svezia, mentre il programma più ricco ci sarà a partir dalle 20:45, quando in campo scenderanno anche le big come Spagna e Portogallo.

ore 18:00 – Azerbaigian-Svezia

ore 20:45 – San Marino-Liechtenstein

ore 20:45 – Irlanda del Nord-Lussemburgo

ore 20:45 – Portogallo-Croazia

ore 20:45 – Danimarca-Svizzera

ore 20:45 – Scozia-Polonia

ore 20:45 – Estonia-Slovacchia

ore 20:45 – Serbia-Spagna

ore 20:45 – Bielorussia-Bulgaria