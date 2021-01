Stasera si disputa l'ultima gara dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021. Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli cercherà di riscattarsi dopo la pesante sconfitta con il Verona mentre lo Spezia cercherà un'altra grande impresa. L'incontro si disputerà alle ore 21.00 e sarà trasmesso in diretta tv da Rai 1. Napoli-Spezia è una partita molto delicata per i partenopei e in particolare per Gattuso che ha avuto la fiducia del presidente De Laurentiis che si aspetta una pronta riscossa. Con lo Spezia il Napoli ha dei brutti ricordi, tra l'altro molto recenti. Perché nel giorno dell'Epifania i liguri in modo incredibile dopo aver sofferto tantissimo nel primo tempo riuscirono a ribaltare il risultato e ottennero un bel successo (per 2-1). Ora lo Spezia sogna un altro colpaccio, che farebbe seguito pure a quello dell'Olimpico, dove la squadra di Italiano ha sconfitto 4-2 la Roma negli ottavi di finale.

Napoli-Spezia, dove vederla in TV

La partita di quarti di finale tra il Napoli e lo Spezia di Coppa Italia si terrà giovedì 28 gennaio, il calcio d'inizio, è previsto per le ore 21. Napoli-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai che detiene i diritti tv di tutti i match di questa manifestazione. L'incontro verrà mandato in onda su Rai 2 e avrà il commento di Dario Di Gennaro e dell'ex difensore di Empoli e Fiorentina Pasqual.

Dove vedere in streaming Napoli-Spezia di Coppa Italia

Sarà possibile ovviamente seguire anche in diretta streaming l'incontro del ‘Maradona' tra il Napoli e lo Spezia. Chi non avrà la possibilità di vedere l'incontro in TV avrà la possibilità di farlo in streaming, tramite pc, tablet, smartphone e Smart tv, grazie al sito e all'app raiplay.it.