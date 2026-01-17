Napoli-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Il Napoli affronta il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona nell’anticipo della 21ᵃ giornata di Serie A 2025/26: si gioca alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN.
Gli azzurri di Antonio Conte, che sarà assente in panchina per la seconda giornata di squalifica, arrivano da tre pareggi consecutivi: dopo i 2-2 contro Verona e Inter, è seguito lo 0-0 casalingo contro il Parma nel recupero del 16° turno, con i partenopei fermi a 40 punti e a -6 dalla capolista Inter.
Il Sassuolo di Fabio Grosso ha raccolto finora 23 punti, ma solo tre nelle ultime sei giornate, complice il ko nelle ultime due contro Juventus e Roma: l’ultimo successo risale al 6 dicembre contro la Fiorentina.
- Partita: Napoli-Sassuolo
- Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli
- Quando: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- Diretta TV: DAZN
- Diretta Streaming: DAZN
- Competizione: Serie A, 21ª giornata
Napoli-Sassuolo, dove vederla in TV
Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. La partita sarà inoltre disponibile anche per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' sintonizzandosi al canale numero 214 del satellite. Il racconto della partita sarà affidato a Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.
Dove vedere Napoli-Sassuolo, in diretta streaming: l'orario
La partita tra Napoli e Sassuolo si potrà vedere anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma.
Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita
Conte dovrebbe riproporre Politano e Elmas a supporto di Hojlund in attacco. Grosso punta sul 4-3-3 e nel tridente offensivo sceglie Fadera, Pinamonti e Laurienté.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
SASSUOLO (4-3-3): Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.