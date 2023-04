Napoli-Salernitana, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli ospita la Salernitana nella partita che può valere lo Scudetto: si gioca oggi, domenica 30 aprile alle ore 15.00, allo stadio Diego Armando Maradona e il match sarà trasmesso in esclusiva in TV e streaming su DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni di Spalletti e Sousa.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ospita la Salernitana nella partita che può valere lo Scudetto numero 3 della storia azzurra. Il derby campano, valido per la 32a giornata della Serie A 2022-2023, inizialmente in programma oggi, si gioca domenica 30 aprile alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona e sarà trasmesso in esclusiva in TV e streaming su DAZN.

La squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo conoscendo già il risultato di Inter-Lazio: in caso di pareggio o sconfitta dei biancocelesti, gli uomini di Spalletti dovranno vincere contro i granata per cucirsi il tricolore sul petto. Nell'ultimo turno il Napoli ha sbancato l'Allianz Stadium battendo per 1-0 la Juventus grazie al gol di Raspadori nei minuti di recupero. La Salernitana è pronta a dare battaglia per regalare una soddisfazione ai propri tifosi e rimandare la festa dei rivali campani: dopo la bellissima vittoria contro il Sassuolo per 3-0 ora i granata sono a +7 dal Verona terzultimo e possono guardare con più serenità alle prossime partite. La gara d'andata alla Arechi vide la capolista imporsi per 2-0 con gol di Di Lorenzo e Osimhen.

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana. Spalletti avrà tutti a disposizione tranne Politano e Mario Rui: in attacco Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia. Sousa punterà su Kastanos e Candreva alle spalle dell'unica punta Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

Napoli-Salernitana sarà trasmessa in TV in diretta da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox; mentre chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky può attivare Zona DAZN e vedere la gara sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca sarà di Stefano Borghi e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Il derby campano tra gli azzurri e i granata si può vedere anche in streaming grazie a DAZN, collegandosi via pc direttamente al portale ufficiale oppure scaricando l'app per tutti i dispositivi mobile (iPad, smartphone, notebook).

Luciano Spalletti deve fare a meno di Politano e Rui: Elmas e Kvaratskhelia al fianco di Osimhen. Zielinski, Lobotka e Anguissa in mediana. Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a protezione della porta di Meret.

Paulo Sousa non cambierà il 3-4-2-1 e con Candreva e Kastanos a supporto di Dia. Coulibaly e Vilhena in cabina di regia con Mazzocchi e Bradaric. Gyomber, Lovato e Pirola a comporre il castello difensivo davanti ad Ochoa.

