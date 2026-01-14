Serie A
Napoli-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero

Il Napoli ospita il Parma oggi per il recupero della 16ª giornata di Serie A. L’incontro si giocherà al Maradona alle ore 18:30. Diretta TV solo su DAZN. C’è sempre Neres in dubbio.
A cura di Alessio Morra
Un mercoledì di campionato questo. Il 14 gennaio sono previsti due dei quattro recuperi della 16ª giornata Serie A. In campo, oggi pomeriggio, allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli e il Parma. La squadra partenopea è reduce da due pareggi consecutivi ed ha bisogno di fare punti, visto che i campioni d'Italia sono stati agganciati da Juventus e Roma. Mentre il Parma domenica scorsa ha colto un preziosissimo successo in chiave del Lecce. L'incontro inizierà alle ore 18:30 e si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Telecronaca di Mastroianni e Bazzani.

La classifica della Serie A, al vertice, si è accorciata. In quattro punti ci sono Inter, Milan, Napoli, Juventus e Roma. Le prime tre però devono recuperare una partita. Dunque per il Napoli la chance di allungare su Juve e Roma c'è, ma non sarà semplice contro il Parma che nella passata stagione rese durissima la vita ai partenopei (2-1 con gol decisivo al 97′ e 0-0 nella penultima con scudetto e salvezza in palio). Il Parma di suo vuole aumentare il vantaggio sulle ultime tre, ora il vantaggio sulla Fiorentina è di sette lunghezze.

  • Partita: Napoli-Parma
  • Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
  • Quando: mercoledì 14 gennaio 2026
  • Orario: 18:30
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN
  • Competizione: Serie A, recupero 16ª giornata

Napoli-Parma, dove vederla in TV: il recupero non sarà in chiaro

La sfida tra il Napoli e il Parma, che è il recupero della 16ª giornata, sarà appannaggio solamente degli abbonati di DAZN. Per seguire la sfida del Maradona in TV dunque serve un abbonamento a DAZN e un dispositivo come FireStick TV o Google Chroomecast, una Smart TV, oppure una PlayStation o una XboX di nuova generazione.

Dove vedere Napoli-Parma, in diretta streaming gratis: l'orario

Lo streaming della partita della 16ª giornata tra il Napoli e il Parma si potrà vedere solamente con DAZN, che detiene i diritti in esclusiva. L'incontro inizierà alle ore 18:30 e avrà il commento di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.

Napoli-Parma, le probabili formazioni del recupero di Serie A

Qualcuno tirerà il fiato. Conte non ha tante alternative, a causa degli infortuni, ma dovrebbe rilanciare in difesa Buongiorno e sulla fascia Gutierrez. Neres in bilico. Se non ce la farà toccherà stavolta a Lang. Nel Parma con il 4-3-3 sarà Pellegrino la punta centrale.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte
Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta

