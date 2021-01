Napoli-Parma si gioca oggi, ore 18, allo stadio ‘Maradona'. È una delle partite della 20sima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno. All'andata finì con il risultato di 0-2 in favore dei partenopei con gol segnati da Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Fu la gara che segnò il debutto di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano sul quale il club azzurro ha investito 70 milioni di euro nella scorsa estate. Ironia della sorte, l'ex punta del Lille potrebbe ritrovare la maglia di titolare proprio contro gli emiliani, dopo una lunga assenza per l'infortunio alla spalla e per il Covid.

Altro particolare curioso, questa volta relativo al tecnico, Gennaro Gattuso: la sua posizione non è più stabile come nelle scorse settimane, il trend di rendimento delle ultime sfide ha frenato il rinnovo del contratto e – al tempo stesso – alimentato le voci di fiducia a termine e possibile esonero. Serve una vittoria per restare in zona Champions ed evitare rovesci ulteriori. L'ex milanista debuttò sulla panchina dei partenopei dopo il licenziamento di Ancelotti e venne sconfitto in casa per 2-1 dai ducali. Ko anche al ritorno della scorsa stagione con identico risultato (2-1). Ecco tutte le info su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming.

Napoli-Parma, dove vederla in TV

Fischio d'inizio alle ore 18 allo stadio ‘Maradona'. Napoli-Parma verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro e streaming per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite).

Dove vedere in streaming Napoli-Parma

Per vedere Napoli-Parma anche in diretta streaming basterà collegarsi (se abbonati al network) alla piattaforma Sky Go oppure al sito Now Tv (acquistando il singolo evento). Per farlo servirà utilizzare i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone).