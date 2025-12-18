Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Milan in Supercoppa a Riad: tutto su diretta TV in chiaro, streaming e scelte di formazione di Conte e Allegri.

Napoli-Milan apre il programma della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Si parte oggi 18 dicembre a Riad, in Arabia Saudita, con la prima semifinale tra la squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri. Fischio d’inizio alle ore 20 allo stadio Al-Awwal Park, quello che ospita le partite interne dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La vincente del confronto tra Milan e Napoli se la vedrà contro quella di Bologna-Inter, nella finalissima del 22 dicembre.

Azzurri e rossoneri si ritrovano di fronte dopo il confronto andato in scena in Serie A e vinto da Leao e compagni a fine settembre con il punteggio di 2-1. Entrambe hanno frenato in campionato nell’ultimo turno: Milan fermato sul pareggio dal Sassuolo e Napoli ko a Udine. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e streaming su Infinity+ e sul sito di Sportmediaset.

Dove vedere Napoli-Milan di Supercoppa in TV: il canale in diretta

I tifosi di Napoli e Milan e gli appassionati di calcio potranno seguire la partita di Supercoppa in chiaro. Diretta TV senza abbonamenti su Italia 1. Basterà sintonizzarsi dunque sul canale e gustarsi la semifinale del torneo, con la telecronaca affidata alla coppia Riccardo Trevisani-Massimo Paganin.

Napoli-Milan, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche chi vorrà vedere Napoli-Milan sul proprio smartphone, tablet o computer potrà farlo grazie alla sola connessione internet. Il match di Supercoppa si potrà seguire in streaming senza abbonamenti e costi aggiuntivi su Infinity+ e sul sito di Sportmediaset, a partire dalle 20.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Il Napoli cambia qualcosa: probabile arretramento di capitan Di Lorenzo nel terzetto difensivo al posto di Beukema, con Politano rientrante dal 1′ come esterno destro a tutta fascia. A centrocampo torna Lobotka dall'inizio, mentre in avanti Elmas potrebbe giocare nel tridente al posto di Lang, assieme a Neres e Hojlund. Nel Milan non recupera Leao, ci sarà Nkunku al fianco di Pulisic. Fuori gioco anche Gabbia, rimasto in Italia, in difesa gioca De Winter. Queste le scelte di Conte e Allegri:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.