Bartesaghi strepitoso, ma la sua doppietta non basta al Milan: 2-2 col Sassuolo al Meazza, frenata in vetta

Il Milan ha pareggiato 2-2 al Meazza contro il Sassuolo: doppietta di Bartesaghi per i rossoneri, reti di Koné e Laurienté per gli ospiti. La squadra di Allegri frena in vetta, allungando di un solo punto sul Napoli secondo, che deve ancora giocare contro l’Udinese.

Non basta la doppietta di uno strepitoso Davide Bartesaghi, che prima di oggi non aveva mai realizzato alcun gol in Serie A, per dare i tre punti al Milan contro il Sassuolo a San Siro. Il terzino sinistro aveva rimontato a cavallo dei due tempi la rete del vantaggio ospite messa a segno da Ismael Koné, ma ci ha pensato il nuovo entrato Armand Laurienté a sigillare il 2-2 finale. Arriva dunque solo un pari casalingo per la squadra di Allegri, che frena in vetta: adesso i rossoneri hanno un punto di vantaggio sul Napoli, che sarà impegnato nel pomeriggio a Udine, e due in più dell'Inter, attesa più tardi dall'impegno in casa del Genoa.

Allegri schiera il suo abituale 3-5-2, con Pulisic al fianco di Nkunku in attacco, mentre a centrocampo Loftus-Cheek è preferito a Ricci. Grosso risponde con un 4-3-3 che vede Pinamonti al centro del tridente completato da Volpato e Fadera. Il Sassuolo sorprende subito in avvio il Milan: Koné porta in vantaggio gli emiliani al 13′, incuneandosi in area su sponda di Pinamonti, saltando Gabbia e superando Maignan con un tocco sotto. Alla mezzora Rabiot sfiora il pari, ma Muric è bravissimo, poco dopo ci pensa Bartesaghi a portare il risultato sull'1-1, ribadendo in rete sotto misura da sinistra un cross teso di Loftus-Cheek dalla parte opposta.

Il secondo tempo si apre subito col 2-1 per i padroni di casa, grazie a un sinistro sul primo palo dello scatenato Bartesaghi: all'età di 19 anni e 350 giorni, Davide diventa il difensore italiano più giovane del Milan a segno in Serie A dai tempi di Paolo Maldini (28 febbraio 1988). I rossoneri sembrano in controllo, si vedono due gol correttamente annullati (il primo per fallo di Loftus-Cheek prima della rete di Pulisic, il secondo per fuorigioco di Rabiot che aveva segnato), ma al 32′ arriva il 2-2 segnato dal nuovo entrato Laurienté, dopo una bellissima combinazione del Sassuolo tutta in velocità, da Koné a Pinamonti e infine al francese, il cui piatto destro supera Maignan. Lo stesso Laurienté poi all'88' fa tremare San Siro con un palo pieno a portiere battuto.

Finisce 2-2, un pareggio sostanzialmente meritato dalla squadra di Grosso, che si conferma la sorpresa del campionato assieme alla Cremonese: gli emiliani sono noni in classifica.