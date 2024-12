Napoli ko con la Lazio, Conte non fa drammi: “La strada è giusta, ma in attacco serve più qualità”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli dopo una serie di vittorie consecutive ha subito la terza sconfitta in campionato. Il ko con la Lazio ratifica il secondo posto dei partenopei, che restano a due lunghezze dall'Atalanta. L'incontro del Maradona è stato deciso da un gol di Isaksen. Conte dopo la partita non ha fatto drammi e anzi ha detto che i suoi ragazzi stanno facendo il percorso giusto, anche se ha tirato un po' le orecchie hai giocatori di qualità, a quelli che fanno parte del reparto offensivo che devono sbagliare di meno.

Le parole di Conte dopo Napoli-Lazio

La Lazio per il terzo anno di fila vince al Maradona. Tre vittorie contro tre allenatori diverse, stavolta a perdere e Conte che a DAZN che ha spiegato che i suoi calciatori stanno seguendo il giusto percorso e hanno provato a vincere facendo la partita: "La strada che stiamo seguendo è quello giusta, perché nella nostra idea c'è quella di aggredire l'avversario e di comandare e di farlo sempre. Non sono deluso, non sono contento. La strada è quella giusta".

Poi dopo aver elogiato la squadra di Baroni: "La Lazio non è una meteora", il tecnico del Napoli è tornato a parlare del percorso: "Ci sono degli inciampi, ce ne saranno forse altri, ma comunque la squadra non è mai doma. Ha il pallino del gioco in mano, però poi bisogna essere più qualitativi negli ultimi trenta metri".

Conte e la filosofia di gioco del Napoli

Ed ha ribadito ulteriormente il concetto: "Se tu porti una pressione alta e non vuoi far giocare l'avversario, hai tanti giocatori in attacco, chiaramente bisognava coprirsi meglio, abbiamo commesso degli errori. Ma questo fa parte di un processo di crescita. Dobbiamo continuare a lavorare, sono passati solo cinque mesi. Non voglio vedere una squadra remissiva, non voglio vedere una squadra che difende la porta, dobbiamo cercare negli ultimi trenta metri di avere più qualità".