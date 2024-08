video suggerito

Napoli-Girona dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Napoli-Girona è l’ultima amichevole della squadra di Antonio Conte in preparazione alla stagione 2024-2025: fischio d’inizio alle ore 18:30 con diretta tv e streaming su OneFootball. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli scende in campo per l'ultima amichevole pre-season 2024-2025, prima dell'esordio in Coppa Italia contro il Modena, e sfiderà il Girona, formazione della Liga spagnola che giocherà la Champions League. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo sabato 3 agosto alle ore 18.30 allo stadio stadio Teofilo Platini di Castel di Sangro, dove gli azzurri stanno sostenendo la seconda parte di ritiro, e il match si potrà vede in diretta TV e streaming su One Football.

Il Napoli sta lavorando per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione: tra pochi giorni finirà la parte di lavoro a Castel di Sangro e i partenopei faranno ritorno a casa per l'esordio in Coppa Italia e poi si prepareranno per la prima uscita di campionato in casa del Verona. Nell'ultima uscita gli azzurri si sono imposti sul Brest con un bel gol di Raspadori.

Sul mercato gli azzurri aspettando di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen per muoversi di conseguenza e far partire l'attacco a Lukaku: per rinforzare il centrocampo i nomi più battuti sono quelli di Gilmour e Brescianini.

Partita: Napoli-Girona

Dove: stadio Teofilo Platini, Castel di Sangro

Quando: sabato 3 agosto 2024

Orario: 18:30

Diretta TV: One Football

Diretta Streaming: One Football

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Girona in diretta TV

La quinta uscita stagionale del Napoli contro il Girona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su OneFootball a pagamento al costo di euro 6,99: per vederla in tv bisogna scaricare l'app di OneFootball su un televisore compatibile. Il telecronista sarà Carlo Alvino.

Napoli-Girona dove vederla in diretta streaming

L'ultima amichevole degli azzurri sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobile.

La probabile formazione del Napoli contro il Girona

Antonio Conte punterà ancora su Raspadori unica punta e il tandem Politano-Kvaratskhelia sulla trequarti. In mezzo al campo Anguissa e Lobotka, sulle corsie laterali Mazzocchi e Spinazzola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Conte.