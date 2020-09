Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Mattia Perin la gara tra Napoli e Genoa, prevista per domenica 27 settembre alle ore 15.00 allo stadio San Paolo di Napoli, è stata spostata alle ore 18.00 perché il club rossoblù attende l'esito dei tamponi per il resto del gruppo squadra in serata. A decidere lo spostamento è stata la Lega di Serie A, che poco fa ha comunicato la modifica dell'orario del match. A dare la notizia del tampone positivo del numero uno rossoblù era stato il tecnico Rolando Maran e poi è arrivata la conferma da parte dello stesso calciatore attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Al suo posto dovrebbe giocare Federico Marchetti.

Il Genoa ha comunicato dopo la conferenza stampa del proprio allenatore l'esito dei giro dei tamponi e il risultato positivo del proprio portiere: “Il Genoa Cfc comunica che il portiere Mattia Perin è risultato positivo al Covid-19 nell’ambito degli esami effettuati. È stato posto in isolamento, come da protocollo in vigore, sotto lo stretto controllo dello staff medico”.

Perché Napoli-Genoa si gioca alle 18 e non alle 15

Dietro la decisione della Lega Serie A c'è, come già chiaro, la notizia della positività al Covid-19 del portiere del Grifone Perin, che è stato prontamente messo in isolamento ed è sotto osservazione dello staff medico della società rossoblù. Il club ligure ora sta aspettando l'esito dei tamponi effettuati sul resto della squadra e non partirà oggi alla volta di Napoli, come previsto, ma soltanto domattina: il volo charter per la città partenopea, previsto inizialmente per le ore 15.00 di oggi, è stato così rinviato alla mattinata di domenica e questo ha portato allo spostamento del match. Intanto, in serata sono attesi i risultati dei test per tutto il gruppo squadra della società ligure che sarà impegnato nella trasferta del San Paolo.