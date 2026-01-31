Napoli-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Napoli gioca oggi alle 18 l’anticipo di campionato contro la Fiorentina. Diretta TV e streaming solo su DAZN e DAZN 1. Le ultime news sulle formazioni di Conte e Vanoli.

Giocare Napoli–Fiorentina oggi alle 18 è stato motivo di polemica sul calendario alimentato da Antonio Conte dopo la sconfitta con il Chelsea e la cocente eliminazione dalla Champions. L'anticipo della 23a giornata di Serie A sarà visibile solo su DAZN e arriva in un momento delicato della stagione sia per gli azzurri, che dopo lo stop con la Juve devono guardarsi le spalle dalla concorrenza nella lotta per il quarto posto, sia per la Viola, che resta in zona retrocessione dopo il ko al Franchi nel confronto diretto con il Cagliari.

Il Napoli si presenta al match odierno con gli uomini contati e una formazione praticamente scritta… è la stessa vista in campo nelle ultime gare tra campionato e coppa a causa dell'emergenza assenze che non è ancora rientrata. Conte può contare su Lukaku, che può essere utilizzato solo a gara in corso e con autonomia limitata, e Giovane, neo-acquisto lanciato nella mischia a Torino contro la Juve. Riflettori puntati su Vergara, il "ragazzo" di Frattaminore protagonista di un gol bellissimo in Coppa. Kean ce la fa, è a disposizione ma nel reparto offensivo Vanoli cambia qualcosa.

Partita: Napoli-Fiorentina

Quando: sabato 31 gennaio 2026

Dove: Stadio Maradona, Napoli

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN e DAZN 1

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 23ª giornata Serie A

Dove vedere Napoli-Fiorentina in TV: la diretta della partita

Napoli-Fiorentina sarà visibile in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky fruibile per gli utenti che hanno attivato il servizio). Diretta streaming sempre su DAZN, non c'è possibilità di vederla anche attraverso Sky Go. Marinozzi e Marcolin racconteranno la sfida in telecronaca.

Napoli-Fiorentina, dove vedere la diretta streaming: l'orario

DAZN coprirà il sabato degli anticipi di campionato con collegamenti, commenti e interviste. Al Maradona il fischio d'inizio è previsto per le 18, match visibile attraverso la app oppure collegandosi direttamente alla piattaforma utilizzando i consueti dispositivi.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Napoli di Conte sarà lo stesso visto all'opera in Champions, salvo qualche cambio dell'ultima ora. Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. Giovane e Lukaku partono dalla panchina. Gudmundsson "falso 9" in cima all'attacco della Fiorentina, Kean parte dalla panchina. Di seguito le scelte degli allenatori.

NAPOLI (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All.: Conte.

FIORENTINA (4-1-4-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. All.: Vanoli.